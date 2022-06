A járvány ugyan időnként nagyon megnehezítette a helyzetet, de a pedagógusok és a technikai dolgozók helytállásának köszönhetően a tanítás minde­nütt zökkenőmentesen zajlott, egyetlen napot sem kell utólagosan bepótolni.

– Kápolnán, a tankerületnek köszönhetően, megújult a tornaterem fölötti tető héjazata, a napokban pedig a hátsó udvar melletti kerítés újracserélését végzik. Aldebrőn az önkormányzat jóvoltából egy valóban korszerű játszótér épült az iskola hátsó udvarán a gyerekek nagy örömére – tudatta az igazgató.

A jövőre nézve nagyon biztatónak nevezte Vámosi László azt, hogy szintén az önkormányzat sikeresen pályázott a Település- és Területfejlesztési Operatív Program Plusz felhívás keretében az iskola épületének energetikai korszerűsítésére. Erre a célra több mint 311 millió forint támogatás igényelhető. A fel­mérések megkezdődtek, a kivitelezés a jövő tanévben kezdődhet el.

– Feldebrőn a tankerület segítségének köszönhetően az egyik épületrész fölötti lapos tető szigetelését végeztük el, a jövő tanévben pedig tervbe vettük a tantermek nyílászáróinak kicserélését – tette hozzá.

A járvány korlátozta a programokat is, de amit lehetett, azt megvalósították. Szép emlék marad csaknem harminc kápolnai és aldebrői felső tagozatos tanuló számára az Erdélyben tett négynapos kirándulás, a Határtalanul programnak köszönhetően.

– Egy másik szép esemény a Lázár Ervin Programon belül vált valóra, amelynek során felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a tanulók Budapesten, a Lovas Táncszínházban. A nyári táborok felmérése is zajlik, idén is mennek a gyerekek a Balatonhoz az Erzsébet-program jóvoltából, de egyéb táborokból is bőven lesz választék – sorolta Vámosi László.

A tanév újdonsága volt a zeneiskola megjelenése az intézmény életében. Az alapok elsajátítása elkezdődött, de páran olyan szépen haladtak, hogy iskolai és községi ünnepségeken, rendezvényeken is bemutathatták a tudásukat.