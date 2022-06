Az EKKE Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola (AMI) moderntáncosai hétvégén részt vettek a Magyar Látványtánc Szövetség Európa-bajnokságán. A négynapos megmérettetésen 760 koreográfival indultak. A továbbképző évfolyamról hét produkcióval neveztek a többfordulós versenyre, tájékoztatta portálunkat Gulyik Judit, az AMI táncművészeti tagozatának vezetője.

A Varga Noémi által előadott "Ahol minden fekete volt" címet viselő szóló első helyezést ért el felnőtt contemporary kategóriában. Barta Éva előadásában az "1002. éjszaka" harmadik lett a felnőtt modern szólók között. A "Porfürdő" duett első, a "Gravitációs állandó" második lett a felnőtt contemporary mezőnyben. Junior korosztályban a "Polaritás" duett második helyezése mellé Special award elismerést is kapott, ismertette a vezető.

– A nagy formációink is szépen szerepeltek a felnőtt korosztályban. Az "Aqua" aranyat ért és az "Áldozat" is felállhatott harmadikként a dobogóra. Nagyon büszkék vagyunk a lányokra! A többéves örömmel végzett munka most sok-sok érmet hozott a táncosoknak – emelte ki Gulyik Judit.