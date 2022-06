– Többször említettem már, hogy a Hajdúhegy és a Károlyváros méltatlanul elhanyagolt, infrastruktúrája kedvezőtlen, nem vonzó az új boltoknak, a postának és gyógyszertáraknak. A hiányosságok orvoslását hosszú évek óta csak ígérgetik: 2014 decemberében lakossági meghallgatást tartottak a városházán. Egy férfi szólalt a hajdúhegyi lakosok nevében, és az önkormányzat segítségét kérte postai és gyógyszertári szolgáltatás létesítéséhez. Habis László polgármester akkor ígéretet tett arra, hogy elősegíti a folyamatot, felveszik a kapcsolatot a Heves Megyei Gyógyszerész Kamarával. A körzet képviselőasszonya nem reagált. Eltelt nyolc év. Se gyógyszertár, se posta, se bankautomata – mutatott rá Domán Dániel. Hozzátette, alapvető probléma, hogy ezen a városrészen aligha van alkalmas ingatlan ezekre a célokra, eladó sorban is ritkán, a megoldása így nehéz feladat.

– Az önkormányzat képes lehet a szociális intézményein keresztül is olyan stratégiákat kidolgozni, ahol ezeket a szolgáltatásokat házhoz viszi. Nem nehéz feladat, csak a megfelelő szervezés és akarat szükséges. Létezett, létezik ilyen több városban is. Természetesen sok idősnek segít a család, gyerekek és unokák. Megoldás lehet az önkéntes, illetve a közösségi munka is, ahol a körzet fiataljai vállalják, hogy valamilyen rendszerességgel segítenek azoknak, akik az otthonukat is nehezen tudják elhagyni. Aligha beszélhetnénk megterhelő munkáról, és akár a leendő képviselői tiszteletdíjam bőven fedezné a saját és az önkéntesek útiköltségét is.

Léteznek mozgó szolgáltatások is: mozgó fiókgyógyszertárak és mozgóposta is. Alternatívák tehát vannak, minden elszántság kérdése. Semmiképpen sem söpörhetjük szőnyeg alá többé ezt a problémát, folyamatos munkát igényel. A lehető leghamarabb ki kell dolgozni egy stratégiát erre, érintve más városrészeket is – fogalmazott.