– Tavaly május óta több mint negyven kóbor macska ivartalanításának teljes költségét vállalta magára egyesületünk a Lajosvárosból. Ez hatalmas pénzösszeg, nem beszélve arról az emberfeletti önkéntes munkáról, ami az állatok befogását, műtét utáni lábadoztatását jelenti. Sajnos azt tapasztaljuk, főleg itt, hogy rengeteg helyen, helytelenül zajlik az utcai kóbor állatok etetése. Lépten-nyomon rengeteg élelem van kihelyezve – mondta Kövi Rita, aki a Tierschutzprojekt Ungarn e.V. - Kastrationsprojekt ivartalanítási projektjét koordinálja Egerben.

Kiemelte, azért, hogy a lakosságot tájékoztatni tudják az etetés helyes módjáról, hivatalos állásfoglalást kértek az utcai kóbor állatok etetéséről a Bojtár, telefonos állatvédelmi jogsegélyszolgálat egyesület szakembereitől.

– Dr. Kajó Cecília az egyesülettől azt válaszolta, hogy a szabálysértési törvény tiltja a közterület szennyezését, ha ilyen módon történik az etetés, akkor a közterület-felügyelő helyszíni bírságot, a rendőr pedig szabálysértési bírságot szabhat ki. Nem szennyező módon teljes nyugalommal lehet etetni. Az életvédelem érdekében tehát lehet etetni, ezt tiltani jogsértő is lenne. Szeretnénk viszont megkérni azokat, akik ezt teszik, hogy várják meg amíg a cicák jóllaknak, és az összes maradékot valamint a műanyag edényeket is hozza el. Állategészségügyi és állatjóléti szempontból is abszolút helytálló a megfogalmazott útmutatás. Kérünk minden jószívű állatbarátot, környezetére igényes embert, hogy támogassa törekvésünket, hogy kulturált színvonalú állattartás, kóbor állat gondozás indulhasson meg végre Egerben. Arról nem is beszélve, hogy a „beetetett” állatok befogása ivartalanításra, szinte lehetetlen. Azt az összeget, amit nem szükséges innentől a plusz élelemre elkölteni, nagyon szívesen fogadjuk adományként, amiből még több kóbor állat ivartalaníttatását el tudjuk végezni. Egy nap alatt három mamacicától származó tizennégy babacicáról kaptunk bejelentést Lajosvárosból. Elhelyezésük szinte lehetetlen, a várható orvosi költségük ezeknek az állatoknak is több százezer forint lesz. Jelen vagyunk mindenhol a városban, amennyire anyagi és egyéb lehetőségeink engedik. Kérjük, hogy tiszteljék és támogassák munkánkat, hisz a környéken egy - egy egyesület kivételével senki nem foglalkozik oly mértékben a kóbor cicák sorsával, mint egyesületünk – hangsúlyozta Kövi Rita.

Nem csak a rendezetlen etetés okoz azonban károkat, úgy tűnik sokan még mindig előszeretettel mérgezik meg vagy lövik le mások háziállatait vagy a kóbor példányokat. Kovács Géza, az egri sportiskola igazgatója arról számolt be, hogy úgy tűnik valaki mérgezi is az állatokat: szomszédaikkal a napokban egy beteg cicára lettek figyelmesek.

– Mivel nem tudtuk ki a gazdája, ezért összefogással vittük orvoshoz a fiatal macskát, egyre rosszabb állapotban volt. Sajnos végül már csak az altatás lehetősége maradt, az orvos szerint fagyállót önthetett valaki a vízbe amit megivott – mesélte. Egy másik olvasónk pedig arról számolt be, hogy már nem merik kiengedni a macskákat a Hajdúhegyen, ugyanis meghökkentő módon már a második házikedvencüket lőtték meg a kertvárosi övezetben.