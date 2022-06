A városban jelenleg a Kertész út és a Vécseyvölgy utca lámpás csomópontjának átalakítása is fut, így a város keleti oldalán jócskán átalakult a forgalmi rend, a dugó ezen a területen és a négysávoson is mindennapos jelenség, lassan általános állapot. Azonban nem csak itt, de a történelmi belváros környékén is óriási a forgalom szinte egész nap. Mirkóczki Ádám polgármester már többször is elmondta, hogy legszívesebben kitiltaná az autókat a belvárosból. A napokban a Kossuth Rádió Napközben című műsorában az hangzott el, hogy nem csak Eger, de Budapest és több vidéki város problémája is, hogy a szűk, régi utcákban a forgalmat akadályozzák és a lakókat is zavarják turistabuszok.

A műsorban arról is szó volt, hogy a húsz tonna tömegű járművek behajtását – ebbe a kategóriába a turistabuszok is beletartoznak – tábla tiltja az egri belvárosba. Egy helyi szállodatulajdonos Opra-Bódi Sándor azt mondta a műsorban, hogy ha nem mehetnek be a buszok a hotelekig, az többletköltséggel jár majd. Hiszen akkor nekik kell gondoskodni arról, hogy a csoportok a busz megállójától a hotelig jussanak és vissza, a csomagjaikkal együtt.

Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezetőt, az Eger Idegenforgalmáért Egyesület elnökét kérdeztük erről, aki arról tájékoztatott, kiderült számukra, hogy a tilalom nem újkeletű. A szakember elmondta azt is, ha valakinek a délelőtti programja városnézés, de délutánra már környékbeli programot talált, időt próbál spórolni, nem fog gyalogolni nyolcszáz, ezer métert sem a látványosságért. Hozzátette, a busszal érkezők többnyire idősek, ők igénylik a csoportos városnézést, az idegenvezetést.

– Ehhez alkalmazkodni kell, örüljünk, hogy jönnek. Most, a pandémia után újra érkeznek a lengyel turisták is, szervezetten, buszokkal, illetve csoportokban még diákok jönnek. A turizmus a város érdeke is, ahogy a közlekedés javítása is, így helyzetre kompromisszumos megoldást kell találni. A közelség biztosítása érdekében előfordul, hogy a turistabuszok használják a helyi megállókat. A kitiltásukról annyit tudunk, hogy a Szarvas térnél és a Kossuth Lajos utcai hídnál is ki van táblázva, hogy húsz tonnát meghaladó jármű nem haladhat át. A nyilatkozó tulajdonos az egyesületünk tagja, a szálloda a Kossuth Lajos utcán van. A tábla elvileg régóta ott van, de most figyelmeztetést kapott a tulajdonos, így lettünk figyelmesek a korlátozásra. Ezzel kapcsolatban szeretnénk egyébként párbeszédet kezdeményezni az önkormányzattal, hogy a turistabuszok képezzenek kivételt. Annál is inkább, mert a menetrend szerinti járatok is közlekednek ezeken a részeken, s azok sem igen kevesebbek húsz tonnánál. Egerben egyébként volna egy jól működő rendszer, ugyanis a Termálfürdőnél a buszok megállhatnak, a fel- és leszállásra rendelkezésre áll tizenöt perc, aztán a busz parkolhat az Ady Endre utca Érsekkert felőli végébe, itt díjmentesen várakozhat. A rendszer csak jól működne, ha személyautók nem állnák el sokszor a buszok helyeit is – mutatott rá.

A turistabuszok a problémája a megyeszékhely közgyűlési ülésein időről-időre felmerül, már többször felvetették a képviselők, hogy a város határában lenne szükség egy buszparkolóra, s a legjobb lenne, ha onnan beljebb nem is jönnének a turistabuszok. Egyébként ezt a problémát részben igyekszik megoldani az intermodális csomópont is, ami még csupán terv, de ebben szerepel egy jókora parkoló kialakítása is a vasútállomás környékén.

Az autóval érkező turisták is problémát okoznak sokaknak a környéken, egy Gólya utcában élő nő, aki kérte, hogy nevét ne írjuk le, elmondta, eleve kaotikus a parkolás a környéken.

– Nem kellenek még ide a turisták se, alapvetően sok autó megsérül, a lakók sokszor egymástól sem tudnak kiállni, ha egy nagy bevásárlás után a társasház előtt akarok megállni, hogy könnyebb legyen a csomagjaimat felvinni, az fél órás harc. Az új bútor vásárlása meg már egyenesen kalandszámba megy. Megépült a közelben a parkolóház, de innen senki nem áll be oda, csak néhányunk. Tetézve a helyzetet, sokan akik a városban dolgoznak is a mi utcánkban akarják letenni az autót, miközben ott mindig van üres hely – részletezte a nő. A Kertész úti parkolóház átadásakor az önkormányzat kiemelte, hogy a létesítményben olcsóbb lesz parkolni, mint a közterületeken, ám ennek ellenére néhány hónapja azt tapasztaltuk, hogy míg az utcák tele vannak parkoló autókkal, addig a parkolóházban valóban jócskán akadt hely. Az fentiekről az Evatnál érdeklődtünk.

– A Gólya utca területe nem tartozik a fizetős övezeti besorolásba. Az utcában élők külön szabályozás alapján jogosultak a területen parkolni: az állandó lakóhellyel rendelkezők a polgármesteri hivatal közterület-felügyelete által kiállított engedélyek alapján. Ezt a közterület-felügyelet munkatársai ellenőrzik. A város területén a kijelölt fizető várakozóhelyek üzemeltetését az EVAT Zrt. végzi, ide tartozik a Petőfi tér, Fürdő utca területe is. A társaság munkatársai folyamatosan ellenőrzést végeznek a fizető parkolókban és a területre meghatározott rendelkezések alapján látják el feladatukat. A Kertész úti, 253 férőhelyes, őrzött parkolóház a nap huszonnégy órájában folyamatosan üzemel. A szezonon kívüli időszakban a létesítmény használatánál a bérletet vásárlók voltak meghatározók, az idegenforgalmi szezon kezdetével a hétvégi napokon népszerű az autósok körében a parkolóház, amely biztonságos, az időjárás viszontagságaitól védett helyet biztosít az autóknak. A magánszálláshelyre érkezők – meghatározóan hétvégén – a rövid időszakra vásárolható bérletet részesítik előnyben – közölte Korsós Lajosné divízióvezető.