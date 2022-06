Weisz Péter elmondta, hogy nagy vágyuk a zsinagóga megújulása, amelyet, úgy érzi, a város lakossága is vár.

– Már tizennyolc éve annak, hogy az áldott emlékű Schweitzer József országos főrabbival kigondoltuk a zsinagógában kialakítandó együttélés háza ötletét, amely a zsidó és keresztény vallású magyar emberek együttélésének pozitívumait mutatja be – kezdte Weisz Péter.

– Ezt az elképzelést felkarolta Horváth László országgyűlési képviselő, és van támogatottság a kormány részéről is. Tervünk megvalósulásának első szakasza az, hogy a zsinagógától pár méterre álló kis imaházunk most újul meg. Az elmúlt időszakban saját erőnkből lebontottuk a környék torzóit, többek között a zsinagógában működött bútoráruház külső kirakatrendszerét, a büfét, játéktermet, amelyek méltatlanul beleépültek ebbe a szakrális térbe, sértve a zsidóságot, de a keresztényeket is. Nagy vágyam, hogy egyszer felújítják a megyeházát, elkészül előtte egy szép híd, kitakarítják a patakmedret. Mindez összekötné a megyeházát a zsinagógabeli együttélés házával és a katolikus kincstárral. Ez olyan vallásközi turizmust indítana el, ami a fejlesztések hiányában elképzelhetetlen. Vágyom arra, hogy Gyöngyös egyszer megújult képet kapjon – fogalmazott a gyöngyösi zsidó közösség vezetője.

– Hittel vallom, hogy a holokauszt a legmélyebb sebe a zsidóságnak, de nemcsak erről kell szólnia az együttélésünknek. Meggyőződésem, hogy a holokauszt nemcsak a zsidók fájdalma, de egy nemzet óriási vesztesége is. A fiataloknak, a gyerekeknek önbecsülést, előremutató képet kell adni. Ehhez rengeteg pozitív történés volt a magyar történelemben az elmúlt időszakban, és mi ezt szeretnénk bemutatni majd a zsinagógában. Nem múzeumot szándékozunk létrehozni, az együttélés háza egy kulturális foglalkoztató központ lesz. Állandó és időszaki kiállításokat, felkészítő, érzékenyítő előadásokat fogunk tartani diákoknak, tanároknak, tervezünk benne évente kétszer-háromszor istentiszteletet. A különböző bemutatókat, kisebb színházi estéket is annak bizonyítására szervezzük majd, hogy a keresztény és a zsidó vallás békében élhet együtt, és rengeteg szálon kapcsolódik egymáshoz. Előadásokra kérem majd fel a történelmi egyházakat. Ennek kivitelezhetőségére bizonyíték, hogy a pandémia előtt négy püspök és két ismert keresztény közéleti személy gyújtott hanuka gyertyát Gyöngyösön, s ez hazánkban is példaértékű és egyedülálló. Ez a jövő útja – hangsúlyozta Weisz Péter.

A gyöngyösi zsidó hitközség vezetője arról is beszélt, hogy a szintén általa vezetett Barankovics István Izraelita Műhely Egyesülettel, dr. Assani Omar orvosigazgató kollégájával és barátjával, továbbá a Magyarhoni Zsidó Imaegylet tehetséges fiatal rabbijai közreműködésével jó ideje előadásokkal járják az ország gimnáziumait és egyetemeit.

– Az alkalmakon a zsidó és keresztény vallású magyarok békés egymás mellett élésének történelmi példáit mutatjuk be a fiataloknak. Tartunk zsidó-keresztény-iszlám konferenciákat és romáknak szóló előadásokat is. Márciusban a kecskeméti konferenciánkon a történelmi magyar egyházak kivétel nélkül részt vettek. A nyitottságunkra bizonyíték, hogy a gyöngyösi zsidó temetőben tartott mártír ünnepélyen legutóbb is két muszlim barátom ült az első sorban, héber dalokat hegedült a roma Kathy Horváth Lajos és a fia, és egy zsidó kántor énekelt. Ezt a fajta nyitottságot és összefogást szeretnénk továbbvinni az együttélés házában is – emelte ki Weisz Péter, majd hozzátette. – Nem szándékozunk a zsinagógát sem másnak átadni, sem eladni, ez elsősorban a gyöngyösi embereké, és szakrális hely marad. Vannak fiatalok a közösségünkben, akik továbbvihetik majd az elképzeléseinket. Hiszem azt, hogy ez a zsinagóga újra méltó szerepet játszik Gyöngyös életében. Én minden célkitűzésemnél azt vallom, hogy ha az ember nem az elérhetetlenre törekszik, akkor nem éri el az elérhetőt sem – jelentette ki Weisz Péter.