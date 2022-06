Június 8-tól 10-ig a Líceumban és az Egri Érseki Palota Látogatóközpontban programokkal várják az érdeklődőket, június 9-én és 10-én pedig az Egri Érseki Palota udvarán 10 órától 16 óráig könyvsátorban is, ahol a két intézmény mellett a Líceum Kiadó kiadványai is megvásárolhatók lesznek.

– A Gárdonyi Évhez kapcsolódóan az Egri Főegyházmegye kérésére a Szent István Társulat újra megjelentette Gárdonyi Géza: Isten rabjai című regényét. Dr. Ternyák Csaba egri érsek jóvoltából idén ezt a Főegyházmegye fenntartásában működő általános iskolák minden ballagó diákja megkapja ajándékba. A könyvsátorban ez a kiadvány is elérhető lesz – tájékoztatta portálunkat Zentai László, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kommunikációs referense.

Programok

Június 8., 16.30 - REGEA Alapítvány Falevelek 2. című kötetének bemutatója

(Helyszín: Líceum, Tittel Pál Könyvtár, földszint 112-es terem)

Megjelent a Falevelek című könyvünk 2. kötete is! 40 újabb szépséges gyógyulástörténetet olvashatsz benne, az erőforrásainkról, és csoportjaink életéről szóló szívmelengető írások mellett. A könyv csapatmunkával készült, csoporttagjaink írták – lektorálták – illusztrálták - nyomtatták, és szeretettel gondozzák az utóéletét is.Kereskedelmi forgalomba nem kerül, az Alapítványunkon keresztül lehet hozzájutni – olvasható az Alapítvány könyvismertetőjében.

Június 9., 10.00-17.00 - könyvvásár, kézműves foglalkozások és információs standok

(Helyszín: Érseki Palota udvara)

Június 9., 14.00 - Dr. Daróczi Gabriella előadása: Interaktív könyv - Örök barátaink régi-új köntösben – Tittel Esték

(Helyszín: Líceum, Tittel Pál Könyvtár,földszint 112-es terem)

Örök barátaink régi-új köntösben - Daróczi Gabriella interaktív kötetbemutatója kortárs könyvtárgyakkal: „Mit ér egy könyv képek meg versek nélkül?" - dünnyögte

Alice Csodaország küszöbén állva. Pedig van, amikor a szöveg, a kép, a történet marad, de a könyvforma eltűnik. Lapozzuk. Széthajtjuk vagy kihúzzuk. Böngésszük. Olvassuk. S ha éppen kinyitjuk, előfordul, hogy kiemelkedik a mesevilág, mint egy színpad és mozgathatóvá válik. Még mindig könyv vagy már színház? S ha rázzuk a könyvet? Nyomkodjuk, tekerjük a kezünket, amiben tartjuk, mint egy kormányt – még mindig könyv a könyv? S mit olvasunk, abban az esetben, ha a címen kívül semmiféle szöveg nincsen benne, csak kép? Mi lesz a Shakespeare-történettel, ha eltűnik a könyvből a szó? Képkönyv lesz szöveg nélkül? „Silent, wordless"? Az előadásban megfogalmazott válaszok segítségével a könyv-történet legutóbbi fejleményeit hozzuk kézzelfogható közelségbe. Azzal a céllal, hogy a velük folytatott játék töretlenül folyhasson tovább!



Június 9., 17.00 Lengyelné Dr. Molnár Tünde A könyvtárak digitális ökoszisztémája c. monográfiája – kötetbemutató

(Helyszín: Líceum, Tittel Pál Könyvtár, földszint 112-es terem)

A negyedik ipari forradalom elkerülhetetlenül megváltoztatja világunk működését. Az exponenciális ütemben zajló fejlődés hatására átalakulnak a munkakörülmények, megváltoznak a társadalom mindennapjait befolyásoló tényezők: okosvárosok jönnek létre, átalakul a fogyasztói társadalom működése, és tovább erősödik az információ értéke. A társadalomnak szüksége van egy olyan intézményrendszerre, amely segíti alkalmazkodását a gyorsan fejlődő világhoz. A könyvtárak jövője e feladat

felvállalása. A könyvtáraknak azonban a társadalmi ökoszisztéma szintjén kell gondolkodni. Ennek elengedhetetlen része a felnövő generáció információhasználatra történő nevelése, az információt fogyasztó társadalom tagja számára segítségnyújtás a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférésben, valamint a munkaerőpiaci és társadalmi igényekre történő reagálásként a technológiai lehetőségek felé nyitás, elérve, hogy a könyvtár inkubátorként működve biztosítsa a szükséges kompetenciák elsajátítását. A könyv elemzi a negyedik ipari forradalom hatásait, a hazai és nemzetközi könyvtári stratégiák iránymutatásait, számba veszi a könyvtárak életét befolyásoló infokommunikációs technológiákat és alkalmazási formáit hazánkban és nemzetközi viszonylatban, adaptálja a megvalósítás rendszerszintű támogatását szolgáló humánteljesítmény- technológia modelljét, és beazonosítja a könyvtár digitális ökoszisztémáját. Lengyelné Molnár Tünde információ- és könyvtártudományi egyetemi oktató nemcsak a robotizáció hatásainak elemzésével, hanem módszertani megoldásokkal, gyakorlati lehetőségekkel kiegészítve alakít ki egy olyan szemléletet, ami hozzájárul a könyvtár társadalmi hasznosságának növeléséhez a 21. században.

Június 9., 15.00 Dr. Fodor Réka – Greguss Sándor: AFRÉKA 2. Tűzön –vízen át Afrikába című kötetének dedikálása

(Helyszín: Érseki Palota udvara, könyvsátor)

Június 9., 18.00 Dr. Fodor Réka – Greguss Sándor: AFRÉKA 2. Tűzön –vízen át Afrikába című kötetének bemutatója és előadás az afrikai missziókról

(Helyszín: Érseki Palota, II. emeleti Erdődy terem)

Az első kötet – Afréka – hangos sikerét, váratlanul hosszú csend követte, hiszen a szerző életébe villámcsapásként tört be férjének, Greguss Sándor írónak halálos betegsége, majd csodás gyógyulása. Az újabb missziós küldetésre azonban már férje, sőt nagyobbik lánya Anna is elkísérte. A kötetből – amely Dr. Csókay András ajánlásával indul – megtudhatjuk milyen körülményeket és élményeket jelent missziós orvosnak lenni Nigéria Onitsha nevű nyolcmilliós városának 12 kórházában, beleolvashatunk lánya és férje naplórészleteibe a betegség idejéből, és megrázó részletességgel tárul fel előttünk Afrika, s az ott megtapasztalt pokol és mennyország… Gyönyörű családi tanúságtétel ez a könyv, Istenhitről és emberségről.

Június 10., 10.00-16.00 - könyvvásár, kézműves foglalkozások és információs standok

(Helyszín: Érseki Palota udvara)