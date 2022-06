Több mint kétszáz petkalóz saját készítésű tutajjal Tiszafüredtől Tiszanána-Dinnyéshátig gyűjtötte a hulladékot a Tisza-tóról és az ártéri erdőkből péntektől vasárnapig.

– A kormány célja a Kárpát-medence környezetének megóvása, ebben a Tisza-tó megtisztításának kiemelt szerepe van – mondta a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára pénteken Tiszafüreden. Keszthelyi Nikoletta a Tisza-tó partján, a Morotva Kerékpáros Pihenőben tartott ünnepélyes megnyitón elmondta, megkezdték az illegális hulladéklerakók felszámolását, a HulladékRadar applikációval a lakosság is segíteni tudja a hatóságok munkáját a hulladék felszámolásában. Hangsúlyozta, a kormányzati tevékenység mellett fontos a lakosság, a fogyasztók elhivatottsága, felelősségvállalása is a környezet megóvása érdekében. Hozzátette, a Pet Kupa civil kezdeményezés, amelyet a Technológiai és Ipari Minisztérium és jogelődjei évek óta támogatnak, idén harmincmillió forinttal. A helyettes államtitkár a kezdeményezést nemzetközi szinten is példaértékűnek nevezte.

Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere (Fidesz–KDNP) elmondta, sokat tettek a Tisza-tó megtisztításáért az elmúlt években is, de a hulladék az árhullámmal időnként újratermelődik. – Ez ellen évről évre felveszi a harcot ez a jó közösség – tette hozzá.

Lovas Attila, a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig) igazgatója üdvözölte, hogy az eseményen számos fiatal is van, akik ösztönözhetik környezetüket a természet megóvására. Tamás Zsolt, a PET Kupa versenyigazgatója megköszönte az önkéntesek munkáját, Molnár Attila Dávid, a PET Kupa társalapítója pedig arról beszélt, hogy a Tisza-tó vizes élőhely, turistaparadicsom és jó példa arra, hogy az ember nemcsak pusztítani képes, hanem csodálatos élőhelyet létrehozni is. Kiemelte, hogy a versenyre a kárpátaljai Ungvárról is érkeztek pedagógusok.

Epres Attila Jászai Mari-díjas magyar színész, aki a versenyen a PET-mester szerepét töltötte be, elmondta, a szétválogatott hulladék nagyobb része – csaknem 60 százaléka – újrahasznosul.

Az ötletgazda Természetfilm.hu Egyesület tizedik éve szervez pethajós folyami versenyeket a Tiszán és mellékfolyóin. Az idén három versenyt hirdettek meg: III. Tisza-tavi, X. Tiszai, III. Bodrogi PET Kupa. A Tisza-tó térsége az elmúlt években fontos központjává vált a folyótisztító környezetvédő programoknak. A nyári versenyeken túl egész évben szerveznek hulladékgyűjtő akciókat, korábban a Tisztítsuk meg az országot! program során gyűjtötték a hulladékot a Kötivízig közreműködésével, s elindították a Mosolygó Zsák programot. A térség szerepvállalása a folyótisztító munkában felértékelődött, a kiskörei duzzasztógát a hulladék megállításának kiemelt eszközévé vált, miközben a PET Kupa fejlődő kiskörei Folyómentő Központja a hulladék szakszerű szelektálásáról gondoskodik.

A tó szennyezettségi állapotát tavasszal felmérték a PET Kupa folyómentői, akik 50 súlyosan szennyezett petbányát fedeztek fel. Az eredmények a Tisztatiszatérkép.hu oldalon követhetők nyomon. A térkép a TrashOut hulladéktérképező applikáció adatait jeleníti meg, nemcsak a térségről, hanem a forrásvidéktől egészen a torkolatig mutatja a Tisza és mellékfolyóinak hulladékhelyzetét. A PET Kupa hagyományaihoz híven, a Tisza-tóból kigyűjtött és 14 különböző frakcióra szétválogatott hulladék nagyobb része újrahasznosul. A résztvevők biztonságát a Felső-Tiszai Búvár és Vízimentő Egyesület hajóegységei felügyelik.