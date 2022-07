Múltidéző 1 órája

100 éve sem volt másképp: strandra menekültek a hőség elől az egriek

Nincs is jobb annál mikor a forró napokat az ember vízparton töltheti, úgy látszik elődeink is szerettek az egri strandon vagy a Bárány uszodában hűsölni, és fotózkodni is.

Az egri strand semmivel össze nem téveszthető fotója 1959-ből Forrás: Inkey Tibor/Fortepan

1. A Bárány uszoda 1924-ben, az Érsekkertben található szökőkút elődjével a háttérben Bárány uszoda 1924-ben

Forrás: Fortepan 2. A dögönyöző 1931-ben is különleges élményt jelentett A dögönyözőben 1931-ben

Forrás: Gergely György/Fortepan 3. Jó hangulat és pazar háttér 1933-ból Bárány uszoda háttérben a Líceum és a bazilika kupolája 1933-ban

Forrás: Gyöngyi/Fortepan 4. Hölgykoszorú a medence szélén 1933-ban a strandon

Forrás: Fortepan 5. Hűsölés Mosolygós arcok 1935-ből

Forrás: Fortepan 6. Szaltó 1935-ből Háttérben a bejárat ma is látható két tornya

Forrás: Négyesi Pál/Fortapan 7. Minden korosztály szereti a különleges radonos vizes masszázst 1937-ben a dögönyözőben

Forrás: Négyesi Pál/Fortepan 8. Ami akkor fürdőruha volt, azt ma utcán is hordják Napozás 1937-ben

Forrás: Fortepan 9. A gyógyvizes medence mellett volt a gyerekmedence, így gyógyulás közben az idősebb korosztály rálátott a csemetékre Gyerekmedence és a gyógyvizes 1941-ben

Forrás: Négyesi Pál/Fortepan 10. Sokszor kell sorban állni, 1950-ben sem volt ez másképp 1950-ben is várni kellett a helyekre

Forrás: Glázer Attila/Fortapan

