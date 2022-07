– Hogyan fogadta a címzetes főorvos kinevezést?

– Nagyon örültem neki. Már 54 éve vagyok háziorvos Poroszlón, s a lelkem mélyén mindig is kifogásoltam kicsit, hogy itt a környékünkön még senki nem részesült ilyen elismerésben. Ez a díszoklevél jó visszajelzés arra, hogy minket, időseket sem felejtettek el.

– Több településen is rendel. Hogyan alakult így, s nem túl megterhelő ez a sok feladat?

– Tavaly januárban megkértek, hogy egy hónapra vállaljam el Sarudot a poroszlói rendelés mellé. Amint ez letelt, felkértek a teljes évre, majd végül határozatlan idejű szerződést kaptam. Emellett Besenyőtelken is helyettesítek. Szeretem a munkámat.

– Már ötévesen eldöntötte, orvos szeretne lenni. Mi az, amit a legjobban szeret a hivatásában?

– Sosem akartam csak néhány kórteremben leélni az életemet vagy beülni egy ultrahangkészülék mögé. A változatosság éltet. Egyszer kisbabát gyógyítok, máskor magas vérnyomást kezelek, segítek az embereknek, hogy eljussanak a megfelelő műtétekre. Mostanában is előfordul, hogy házhoz megyek a betegekhez. Egy napom sem telik unalmasan.

– Sok minden változott, mióta elkezdett dolgozni?

– Nagy változásokon ment át az orvostudomány ennyi év alatt. Régen még a terhességet is mi, háziorvosok állapítottuk meg, gondoztuk a várandósokat, akkoriban ultrahang nélkül. Ügyelet sem volt mindig, a hét minden napján dolgoztunk. Most a betegek rengeteg papírral érkeznek, sokszor idegesek, hogy nem értik a leírtakat. Háziorvosként az is a feladatom, hogy megnyugtassam őket.

– Sokan a nehézséget látják abban, amit ön szépnek lát. Hogyan csinálja?

– Szerintem az élet minden területén jobb, ha pozitívan állunk a dolgokhoz. Ne a nehézségeket keressük, próbáljuk megtalálni minden apróságban a szépet. Gyakran kiülök a teraszra, ahol képes vagyok a gránátalma, a rózsa virágában gyönyörködni. Így tudok 78 évesen is dolgozni.



Nem kizárólag a gyógyításnak él - A munkámon túl állandó szerzője vagyok a Kaptárkövek című folyóiratnak, melyben szépirodalmi műveket, s olykor tudósításokat is publikálok. Minden évben fellépek a saját verseimmel, írásaimmal a Harlekin Színházban az Ismert egriek más szerepben című előadásban. ­Tagja vagyok a Magyar Orvosírók és Képzőművészek Körének, ahol évente veszek részt kongresszusokon. Három fiam, hét unokám és egy dédunokám van, s panziót is működtetek, így kerek a világ – foglalta össze dr. Árvai Judit.