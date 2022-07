Tiltakozókkal telhet meg a REG Kft. bejárata előtti terület, ahová lőrinci civilek szerveznek tüntetést augusztus 12-én a most megkapott rendőrségi engedély szerint. Az eseményt meghirdető, szervező Zubor Andrástól a Heol megtudta, hogy az akcióban akár ezer helybeli vagy a környező településeken élő személy is részt vehet. A gyülekező délelőtt 9 órakor lesz a Vörössápi úton a REG Kft. a bejáratához közeli területen lesz a gyülekező, majd együtt átmennek a cég háromszáz méterre lévő bejáratához, ahol bárki, aki szeretne felszólalni, az megteheti.

Zubor András szerint a fő céljuk az, hogy a társaság szüntess be Lőrinciben a tevékenységét. Úgy fogalmazott, a telep működésével összeköthető, sok ember életét megkeserítő bűzhatás ma is érezhető. Hosszú évek óta hordták oda a veszélyes hulladékot, s ebből az ott élők szerint most már elég volt. Hozzátette, neki személyesen fontos az élő környezet védelme, korábban szót emelt a Lőrinci tóhoz közeli cég telephelyéhez köthető szennyvízkifolyások megszüntetése érdekében, vagy a környéken tapasztalható hattyúpusztulás miatt is. Most a gyermekek jövője a tét, ezért együttesen kell fellépni – zárta gondolatait a tüntetést szervező Zubor András.

Mint korábban megírtuk, nemrég a rendőrség és a megyei katasztrófavédelem mobillaborja és szakemberei is vizsgálódtak a területen a felmerült panaszok miatt, melyek szerint ott szabálytalanul kezelnek veszélyes hulladékokat. A hatóság szerkesztőségünk kérdésére kedden azt közölte, hogy a vizsgálat még folyik, amint lesz eredménye, azt a nyilvánosság elé fogják tárni.