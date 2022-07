Az elmúlt hétvégén Egerben választottak új nemzeti felelőst a katolikus Házas Hétvége mozgalom tagjai. A Kárpát-medence minden tájáról érkezett házaspárok a Szilágyi Erzsébet Gimnázium épületében gyűltek össze. Részt vettek szentmisén, zsolozsmán, de meghallgattak bevezetőket is, amikor egy-egy fontos témáról osztották meg gondolataikat az előadók.

A leköszönő nemzeti felelősök, Kovács Attila és felesége, Bea, valamint Jeney Gábor atya búcsúzóul arról beszéltek, mit jelent számukra az ünnep. Mint mondták, a gondokkal, feladatokkal teli felkészülés után sokan nem tudnak arra figyelni, hogy az ünnepen örüljenek, de meg lehet találni a szépséget abban, hogy másnak örömet szereznek, másokkal jót tesznek, meglepetést okoznak. Ez az ünnep lényege, s nem a körülményeken múlik, hanem azon, teljes valójában belelép-e az ember, részese tud-e lenni.

Erre példákat hoztak, illetve meséltek a hétköznapi ünnepekről is, amikor örömtelivé válnak a megélt pillanatok. Az ünnep elköteleződés és áldozatvállalás után érkezik el az atya szerint, s Isten ad erőt a feladatok mellé. A nemzeti felelősök beszéltek arról is, milyen nehéz volt a kapcsolattartás a többiekkel a pandémia időszaka alatt, s szó esett arról is, hogy mennyire egymásra talált a Kovács házaspár és Jeney atya, aki a három év alatt valóságos családtaggá vált.

A közösség új nemzeti felelősöket is választott. A jelöltségre fél évvel ezelőtt nyolc házaspár kapott felkérést, közülük végül hárman vállalták a feladatot. A kétkörös szavazás után Körmendi Gábor és neje, Zsófi kapta a megbízást. A budapesti házasok – akik korábban hat éven keresztül voltak az Egert, Miskolcot és Mezőkövesdet magában foglaló tartomány vezetői – lapunknak elmondták, 2001-ben voltak először Házas Hétvégén, 2006-tól tartományfelelősök, szolgálattevők a csapatban. Most pedig a közösség az ő kezükbe adta az országos felelősséget.

– Kilencéves házasok voltunk, akkor vártuk a harmadik gyermekünket, és baráti unszolásra mentünk el egy első hétvégére, mert azt mondták, jó lesz. Valóban jó volt. Ekkorra túl voltunk egy válságon a házasságunkban, és már tiszta lappal indultunk. A hétvége mégis olyan volt, mintha „újrapolíroztuk” volna házasságunk bútorát. Olyan kommunikációs lehetőséget kaptunk, amely megkönnyíti a hétköznapjainkat. Ha valaki eljut az első hétvégére, utána tud csatlakozni a közösségekhez - mesélték.

Vannak speciális alkalmak, például a Rákérdezés-Meghallgatás Hétvége, amikor arról beszélünk saját példákkal, milyen nehézségeink, gátjaink vannak a meghallgatásban. Mi segít abban, hogy jobban kinyíljunk párunk mondandójára? Hogyan tudunk egy mondatba finoman belekérdezni, hogy még jobban kinyíljon, ami amögött van? – mondta Zsófi. Férje, Gábor pedig hozzátette, mindezt úgy kell megkérdezni, hogy a partner ne élje meg vallatásnak, hanem el tudja fogadni, párja őszinte szívvel fordul felé, s tisztázzák ezt a beszélgetésben.

Körmendi Gábor elmondta, országosan 300 atya és 4500 házaspár vett már részt Kárpát-medence szerte Házas Hétvégén, az aktív párok száma 1600–1800. Olyan házaspárokat várnak ezekre az alkalmakra, amelyek szentségi házasságban élnek, jó a kapcsolatuk egymással, de szeretnének tenni azért, hogy még jobb legyen. Nem utolsósorban elfogadják azt, hogy ez a hétvége katolikus keretek közt zajlik. Reformátusokat és evangélikusokat is várnak.

Zsófi felhívta a figyelmet arra, hogy a Házas Hétvége nem egy lelki tanácsadó, válságmegoldó közösség. Akinek nagyon nagy problémája van a házasságával, annak nem biztos, hogy jót tesz, sőt sok esetben még inkább eltávolít egymástól. Úgyis a Szentlélek dönti el, mi történik, mert válásközeli állapotban érkező pár is megmentette már házasságát a beszélgetéseknek köszönhetően.

– Sok munka vár ránk nemzeti felelősként: a Kárpát-medence teljes házas hétvégés közösségeinek koordinálása, az európai találkozókon kapott bevezetők továbbadása a hazai közösségnek, ez is a feladataink közé tartozik. A cél, hogy az utolsó párig is eljusson az üzenet – mondta Körmendi Gábor.

A magyarlakta területek tizenkét tartományra oszlanak, ebből kettő (Partium, Erdély) már külön felelőssel rendelkezik, de bizonyos mértékig még őértük is felelnek. A tartományokat végig kell járniuk, találkozniuk, beszélgetniük, lelkesíteni kell az embereket, hathatósabban kell továbbadniuk a Házas Hétvége üzeneteit.

Úgy fogalmaztak, hogy nem vágytak a tisztségre, a Szentlélek kezébe adták a döntést. Vannak ötleteik, elképzeléseik, de nincs kidolgozott programjuk még. Gábor szerint az előző fél évben a nyolc jelölt összetartott. S arra törekedett, ezt a fél évet úgy tudják megélni, hogy kinyíljanak még jobban az Úr felé, hogy a közösség érdekében tudjanak később tenni.

Zsófi szerint a pandémiát a személyesség megsínylette, ezt nagy erőket kifejtve állítanák vissza, mert fontos a személyes találkozás. A hagyomány szerint segíteni fog nekik az előző nemzeti team. Ehhez az atyát is igyekeznek megtalálni, már vannak jelöltjeik.