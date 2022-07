Titkos szavazáson döntött a társulat, hogy melyik legyen az évad előadása.

– A Szűcs Réka rendezte Boribon című darab lett az évad legjobb előadása. Ezen kívül a Casanovában játszó bíboros szerepét alakító Szilner Olivér kapta a legjobb alakításért járó elismerést – tájékoztatta portálunkat Éry-Kovács András, a Harlekin Bábszínház igazgatója.

Kiemelte, ennyi bemutatójuk még nem volt korábban. Kilencet tartottak az évadban, ugyanis a pandémia idején előkészítettek egy külön évadot, és a vírus okozta elmaradást most hozták be. Bemutatták a korábban tervezetteket is, és azokat az előadásokat is, amiket erre az évadra szántakat, így kétszer annyi bemutatót tartottak, mint korábban.

– Rengeteg előadásunk volt, jóval kétszáz felett játszottunk, és a Lázár Ervin Programban is eljátszottunk negyven előadást. Az elmúlt 9 évadban, amióta én vagyok az igazgató, ilyen mennyiségben nem tartottunk bemutatót. Összesen 21 különböző előadást játszottunk, ebből kilenc vadiúj volt – húzta alá Éry-Kovács András.

Értékelésében elmondta, megvolt az első nemzetközi kortárs bábművész fesztiváljuk, és ők maguk is rengeteg fesztiválra kapnak meghívást. A felnőtteknek készült Casanova például a Thealter fesztiválon is látható lesz Szegeden augusztusban. Ez azért kiemelkedő, mert általában bábszínházak ide nem kapnak meghívást.

Az igazgató a Harlekin Bábszínházat a legkorszerűbb, a legkortársabb és legmodernebb bábszínházként jellemezte.