Folytatódott a Kárpátok Alapítvány Játék a változásért című projektje, amelynek célja a tanuláson túl a fenntarthatóság, a környezetvédelem. Ennek keretében is tartanak gyerekfoglalkozásokat Hevesaranyoson, s az óvodába újabb legójátékok is jutottak a programot támogató cégnek köszönhetően.

Június végén növényeket ültettek a gyerekek, illetve egy foglalkozáson szélforgókat készítettek. Eközben a Laskó Forrás Egyesület kisgyermekeknek szóló, alapítványi támogatású foglalkozásait is rendszeresen megtartják.