A BNPI a honlapján közölte, őrszolgálatuk sajnos többször is helyszínelt olyan patakoknál a közelmúltban, ahol a szárazság mellett az illegális vízkivétel is nagyban hozzájárult a vízfolyások eltűnéséhez. Felhívják a lakosság figyelmét, hogy a természetes vizekből való kerti és szántóföldi locsolás engedélyköteles tevékenység! Ezek a vízkivételek ráadásul nemcsak vízjogi engedélyezési problémákat vetnek fel, hanem védett állatfajokat is veszélyeztetnek! Nemrégiben például a pásztói Kövicses-patak is teljesen kiszáradt, melyben valószínűleg nagy szerepe volt az illegális vízkivételeknek. A mederben visszamaradó kisebb vízfoltok ökológiai csapdaként működtek a halak számára, ezekben gyűltek össze végső lehetőségként. Őrszolgálatukat is riasztották egy ilyen kis pocsolyához, melyben sajnos már nagy mennyiségű hal pusztult el, köztük több, védett fenékjáró küllőt is találtak. A még életben lévő halakat sikeresen kimentették, és áthelyezték egy másik vízfolyásba, olvasható a közleményükben.

Volt már, hogy kiszáradt a vízesés - A szilvásváradi vízeséshez ellátogató turisták ezekben a napokban nem tudnak látványos fotókat készíteni a zuhatagról. Mindössze alig csordogáló patakkal és száraz földterületekkel találkozhatnak ott, ahol korábban a víz volt az úr. Nem ez az év az első, hogy a Fátyol-vízesés hozama csekély mértéket ölt. Kiszáradás közeli állapotba került például 2019. tavaszán is, amikor mindössze néhány literre csökkent le benne a másodpercenként lecsurgó víz mennyisége a szárazság miatt. Akkor az elmúlt tíz esztendőben már kétszer is kiszáradt a Szalajka-völgy látványossága az aszály következtében. Egyes megfigyelések szerint minden árvizes év után hasonló jelenség következik be.