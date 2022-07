– Egy játszótér mindig a falu jövőbe vetett hitét mutatja, hiszen a gyermekek a települések, az emberiség jövőjét jelentik. Úgy látom a jelenlévők szép számából, hogy a faluban élőket érdekli, hogy mi történik a Átányban. Ez jó, s erre a jövőben még nagyobb szükség lesz, hiszen soha nem látott kihívásokkal szembesül hazánk – mondta dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő a Magyar Falu Program keretében megvalósult játszóudvar átadóján szerdán, Átányban.

Jámbor Dénes, Átány polgármestere és dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője játszóteret adott át

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Szükség van arra, hogy önök találkozzanak, beszélgessenek a jövőről, és arra is, hogy példát mutassanak a gyermekeknek, hiszen nem mindegy, mit hallanak szüleiktől. Magyarország kormánya elkötelezett a családok védelme mellett, ezt mutatják a már bevezetett családpolitikai intézkedések is – tette hozzá. Kiemelte, a Magyar Falu Program sikeres, jól tükrözi a kormány hozzáállását a vidékhez, a vidéken élé emberek boldogulásához. Mint mondta, a négyszeresére növekvő energiaárak olyan kihívást jelentenek, amelyek következtében akár szűkösebbé is válhatnak a jövőben ezek a források.