HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1902. AUGUSZTUS 24.

A gödöllői állomásról.

A gödöllői állomás pénztárnoknéjáról beszéli egy uri utas, hogy nemrég a Budapestről este 11 órakor induló vonathoz Kálig jegyet kért, a pénztárosné azonban kijelentette, hogy ilyen jegyet nem adhat, hanem csak Hatvanig mert onnan aztán nincs tovább csatlakozás. Az uri ember vitatkozni kezdett s apellált az éjjeli isnspekciós tisztre ez is a kisasszony pártjára állott ugy, hogy az utazó úr csak ugy kapott Kálig jegyet, hogy megigérte ha nem tudna Kálig menni nem jön vissza a pénzéért.

Persze hogy nem ment vissza, mert azt, hogy a 11 órai vonatról lekapcsolják s a Kál felé menőhöz hozzá kapcsolják Hatvannál a kocsikat, az egész vonalon mindenhol és mindenki tudja csak a gödöllői hivatalban nem.

Forrás: / Szilvás István



EGRI HIRADÓ. HETENKINT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1896. SZEPTEMBER 1.

Közvilágitásunk.

Minél inkább közelednek az őszi esték annál jobban érezzünk közvilágitásunk hiányosságát és silányságát.Mikor, ezelőtt három évvel, megindult városunkban a mozgalom az iránt, hogy régi petróleumvilágitásunkat jobbal cseréljük fel, - mindenki tudja – nagy vita keletkezet affelett, vajjon gázvilágitás hozassék-e be, vagy villamvilágitás. Hosszú harcz és kapacitás után a villamosok győztek. Győztek, pedig azzal főképen, hogy a modern élet követelményeinek sokkal inkább megfelel az a fényesség, a világitásnak az az intenzitása, melyet a villam nyújt. Mert hát a villam, sokkal nagyobb és szebb vilagitást ad, mint a gáz. Ezenfelül meg olcsóbb is lesz a villam ugy a városnak, mint a magánosoknak. Sőt egyik város atyja még azt is kimutatta, hogy a közvilágitás villammal épen annyiba fog kerülni, mint az ódon, pislogó fényű petroleum világitás.

Nagy lelkesedéssel fogadtuk tehát el a villamot. Rózsás szinben láttuk a jövőt; elképzeltük, hogy mily mennyei fényesség lesz városszerte, hogy teszik az éjjelt nappallá a fény ssegitségével, stb. stb. És mindezt biztositani látszott az a sok 16 gyertya fényű villamlámpa annyira, hogy a négy ivlámpa szinte feleslegesnek tünt fel.És eljött a próba világitás nagy napja, a város közönsége örömmel látta, mily fényárban úszott az egész város. Elmult azóta vagy 2 év. És mi történt ezalatt? Visszatért a régi slendrián petróleumvilágitás. Legalább ezt kell következtetnünk abból, hogy most a fehér fényű 16 gyertyafény erejű utczai lámpák helyén ép oly sárga lángok pislognak (mikor t. i. véletlenül meggyujtják azokat), mint hajdan a petróleum korszakában.

Az ivlámpák pedig a helyett, hogy fényt szórnának, berregnek, prüszkölnek, szikráznak, mintegy elsülni készülő pokolgép... A város pedig áll sötéten mint egy ázsiai falu.Azt itt most csak mellékesen jegyezzük meg, hogy a város ezért évenkint körülbelül 7000 frtot fizet a villamos társaságnak; míg a hasonló petroleum világitás körülbelül 4500 frtba került. Csak azt kérdezzük a t. villamos társaságtól, mi lehet az oka, hogy a próbavilágitás óta annyira degenerálódott a villamvilágitás? Vajjon a villam veszitett-e aztóa intenzitásából vagy a társaság lelkiismerete?(...) Kiváncsiak vagyunk a feleltre, s azt hisszük, kiváncsi erre a város közönsége is.

GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP. 1900. AUGUSZTUS 12.

Nagy idők tanúja.

A legendás idők egyik vitéz katonája ki a népszabadságért vivott csaták zajában ágyúdörgés és puskaropogás között edződött férfiúvá és később a polgári életben is kiváló becsületessége és példás életmódja által vivta ki a közmegbecsülést f. hó 6-án vadászfegyverével agyonlőtte magát és szörnyet halt.

Huba Alajos mészáros volt a szerencsétlen, ki 79 éves korban a gyógyithatatlan betegségével járt hosszú kinszenvedését ilyképen megröviditette és véget vetett áldásos életének. Családja távollétét felhasználva, befüggönyözte szobája ablakait, magára zárta az ajtót és puskája mindkét csövéből szájába lőtt. A megrémült cselédség által alarmirozott család szétroncsolva találta a családfőt, kinek hült teteme óriási részvét mellett f. hó 7-én lett örök nyugalomra az anyaföldnek átadva. A „H, O, R, E,” és 48-49-iki honvédegylet testületileg jelent meg a puritán jellemü agg harczos végtisztességtételénél. Pihenjen szeliden az általa rajongva szeretett haza szent földjében!