– Céljaink között szerepel, hogy megóvjunk a településünk értékeit, felkutassuk és ápoljuk a történelmi hagyományokat. Szeretnénk tevékenyen részt venni falunk kulturális-, sport- és közéletében, valamint növelni az ide érkező vendégek számát, hozzájárulni az idegenforgalom fellendítéséhez – mondta el lapunknak Kovács Sándorné, az Együtt Feldebrőért Egyesület elnöke. Kiemelt céljuk, hogy részt vegyenek a helyi rendezvények szervezésében és lebonyolításában, együttműködve a Feldebrő Községi Önkormányzattal.

Az alapításkor 22 tagjuk volt, azóta folyamatosan bővül a létszám, már 42-en vannak, és a Hárs Fesztiválon is voltak a fellépők között olyanok, akik jelezték, szeretnének belépni.

Az egyesület tagjai már többször ültettek virágot faluszerte, hamarosan teljes pompájában díszeleg a tavasszal a földbe helyezett kanna virág. Emellett egész évben látványos és változatos dekoráció díszíti a falut az egyesület és a munkájukat támogató önkormányzat jóvoltából. Jelenleg a nyárhoz passzoló színes és kedves figurák járulnak hozzá a járókelők jó kedvéhez a falu végein és a központjában is több helyen.

– Az ünnepi dekorációkra alapozva gondoltuk ki, hogy legyen általános díszítés is, ami egész nyáron érvényes, hiszen ekkor nincs olyan jellegzetes ünnep, amihez készíthetnénk. Kiválasztottuk a formákat a könyvtárosunkkal, Laczikó-Kis Eszterrel és az aljegyzővel, Kozma- Kékesi Gittával, majd kigondoltuk a megvalósítás menetét – ismertette az elnök. A kivitelezés igazi csapatmunka volt. Az alapanyagokat az egyesület és az önkormányzat finanszírozta. Volt, aki rajzolt, más kifűrészelte a formákat, megint mások festettek, s a kihelyezésben segítettek. A bájos figurákkal igazán hangulatossá varázsolták a falu végeit és a központi részeit is.

A gyerekek a karácsonyi és a húsvéti dekorációval is nagyon szerettek fotózkodni, s úgy tűnik, a mostani manóval, katicával, vakonddal és méhecskével, valamint a napraforgóval és a gombaházba bebújva is szívesen készítenek képeket, jegyezte meg Kovács Sándorné.

Táncolnak is - Az Aranyalma Csoport tagja is az egyesület közül kerültek ki, s Feldebrőn kívül más településekre is eljárnak fellépni. Most, hogy a járvány miatt már nincsenek korlátozások, sok eseményre meghívják őket. Jakab Ernő polgármester új fellépő ruhára is sikeresen pályázott. Ezeket először a Hárs Fesztiválon láthatta a közönség, ahol új koreográfiát is bemutattak. Bocskai Gabriella, aki korábban néptáncolt, sokat segít az új lépések összeállításában és elsajátításában, ismertette Kovács Sándorné. A tánccsoportba és az egyesületbe is szívesen fogadják az új jelentkezőket.