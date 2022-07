– Az első kisfiam megszületésekor még Egerben éltünk, ezért ott kezdtem el keresni olyan sportolási lehetőségeket, ahová vihetem a kicsit is. Katonáné Fekete Tímeához jártunk babakocsis edzésekre – mondta el portálunknak Fábricz Blanka sportedző.

Mindig a tervei között szerepelt, hogy komolyabban foglalkozzon a sporttal, így a testnevelési egyetemen elvégezte a sportedző szakot, majd továbbképezte magát, így vált belőle is babakocsi fitnesz tréner, tette hozzá. Időközben Füzesabonyba költözött, s most már ott várja az anyukákat és gyermekeiket közös mozgásra. Az eddigi tapasztalatai pozitívak, az órák jó hangulatban telnek.

– Ez egy erőálló képességet növelő edzésforma, ahol a bemelegítés után egyebek között babakocsival erősítjük az izomcsoportokat. A szülés utáni regenerációban és például has- és gátizom problémák esetén is sokat segít ez a fajta mozgás. A szüléskor meglazult és elgyengült izmokat fokozatosan megerősítjük – emelte ki a sportedző. Hozzátette, várandós kismamáknak is kínál lehetőségeket.