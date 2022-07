A küzdelem tétje, hogy lesz-e újabb, időközi választás a településen, vagy, ha nehezen is, de tudnak tovább együtt dolgozni az önkormányzati ciklusból hátralévő szűk két évben.

A feszültségek enyhítése céljából nemrég létrejött egy újabb – két külsősből és három képviselőből álló – bizottság a faluban. Erről Buzás Bálint számolt be, aki a frissen létrejött Vidékfejlesztési Bizottságban az egészségfejlesztés és kommunikáció témafelelőse. Elmondta, az új testület dedikáltan azért jött létre, hogy enyhítse a kialakult feszültséget a faluvezetésben és célja az is, hogy a civil szervezetek tevékenységét segítse.

Buzás Bálint néhány napja nyílt levelet is közzétett, amelyben kérdéseket is feltesz a polgármesternek és a képviselőknek. Egyebek között azt is, vajon milyen eseménynek kell még megtörténnie a falu életében ahhoz, hogy végre kialakuljon az egység? Majd megjegyzi, jöjjön létre egy rendkívüli testületi ülés, ahol mindannyian tisztázhatják az elmúlt évek konfliktusait, mivel a faluban élők megérdemlik azt, hogy a választott vezetőik egységben cselekedjenek.

A témafelelős bizottsági tag kiemelte, a jövőben az a cél, hogy ennek a szervezetnek az ülésein ne csak annak tagjai vegyenek részt, hanem bárki a lakosság részéről ott lehessen és nyílt fórumként működve, ott bárki elmondhassa a javaslatait.

Buzás Bálint kiemelte, számára nem az a lényeg, hogy a vitában érintett valamelyik oldal igazát próbálja alátámasztani, hanem az igazság érdekli. Úgy fogalmazott, hogy a képviselők és a polgármester közötti összhang az után romlott meg, hogy a koronavírus miatti korlátozások részeként huzamosabb időn át nem kellett testületi üléseket összehívni, a sajátos jogrend miatt a polgármesterek egyszemélyben hozhattak döntéseket. S míg ez az időszak más települések esetében is szült konfliktusokat, Boldogon megmerevedtek az álláspontok és nincs előrelépés. Ennek aztán az a következménye, hogy nem csak a múltbeli döntésekre nem tudnak visszatérni és újra megvitatni fontos témákat, hanem az aktuális ügyekben sem születik döntés, vagy nem olyan módon lesz meg a közös akarat, ahogy annak kellett volna.

Mint ismert, néhány héttel ezelőtt félbeszakadt a képviselő-testületi ülés Boldogon, ami után a képviselők és a jegyző aláírásával egy nyilatkozat is megjelent a nyilvánosság előtt. Ebben az elmaradt fejlesztési projektek miatt a polgármester felelősségét firtatták. Akkor Laczkó Roland polgármester megerősítette, számára elsődleges, hogy jogszerűen működjön az önkormányzat.

Szerkesztőségünk megkereste a községvezetőt a Vidékfejlesztési Bizottság létrejöttével és Buzás Bálint nyílt levelével kapcsolatban, ő azonban most még nem kívánt élni azzal, hogy megossza ezzel kapcsolatos álláspontját.