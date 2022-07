Az önkormányzat 2021 után második alkalommal hirdette meg a részvételi költségvetést, amelynek lényege, hogy a város büdzséjének egy meghatározott részéről közvetlenül a város lakói dönthettek. Idén nyolcmillió forintot különítettek el erre a célra. A program ebben az évben is népszerű volt, több mint ötven állampolgári javaslat érkezett a városházára. A gyöngyösi lakosok szavazatai alapján az első helyen a négymillió forintra becsült költségű Árnyas sétány és nyársaló a Pesti úti patakparton elnevezésű javaslat végzett, amelyet Tariné Balogh Beáta nyújtott be. Az önkormányzat tájékoztatott a projekt részleteiről.

A Pesti úti patakpart a város egyik legbékésebb árnyas területe, írta pályázatában Tariné Balogh Beáta. A tízemeletes háztömbök mögött húzódó ösvényen ma is sokan sétálnak, mert a patak csobogása és a fák árnyéka kellemes környezetet teremt. Ezen a területen kutyafuttató, játszótér is található, illetve a strandra menve is többen ezt az útvonalat használják. A jelenlegi formájában azonban az emberek által kitaposott ösvény ősszel sarassá, használhatatlanná válik. Az ösvény végén egy olyan nyársalóhely található, ahol sokan szívesen sütögettek, de jelenlegi formájában szinte használhatatlan, mert a strand bővítésekor a kerítést majdnem mellé építették. A projekttel ezt a nyársalóhelyet fogja a terület közepén kialakítani, körben paddal. A közelében egy lefestett pingpong asztallal remek közösségi tér jöhet létre. Az ösvény rendbetétele után méltó körülmények közt sétálhatnak a gyöngyösiek a patak partján.

A testmozgás a Kapcsolódások napján is fontos szerepet kapott

Tariné Balogh Beáta kiemelte, hogy a fejlesztési javaslatában arra is törekedett, hogy a kivitelezést kizárólag helyi vállalkozások és dolgozók végezzék. Az ösvény kialakítása a természetes hatás megtartása érdekében deszkaszegéllyel és kaviccsal történik majd. A hossza körülbelül 245 méter a Báthory úttól a nyársalóig. A deszka sok helyi vállalkozásnál kapható, a kavics kedvező áron a gyöngyössolymosi bányából hozható, a szállítást pedig helyi fuvaros végzi. A nagy méretű, beton alappal épített nyársaló kivitelezését a Városgondozási Zrt. építő csoportja végezheti el. A pingpong asztal javítása, áthelyezése, betonfestékkel történő lefestése lakossági összefogással is megoldható.

A projekt négymillió forintra becsült összköltségén belül, az ösvény esetében, a húsz centiméter magas, legalább két centiméter vastag deszkák 450 méter hosszúságban mintegy 2.5 millió forintot, a kavics a szállítással együtt körülbelül 300 ezer forintot igényel. A nyársaló és egy sövény kivitelezésének becsült költsége 1.2 millió forint. Tariné Balogh Beáta szerint a sétány a jövőben virágágyással, napelemmel üzemelő kandeláberekkel, szemetes edényekkel, a nyársaló plusz padokkal, virágágyással, kemencével bővíthető a lakosság igényeinek, és az önkormányzat anyagi erőforrásainak figyelembevételével.

Rendszeresen bemutatkozhatnak majd a városhoz kötődő közösségek is - A szavazáson másodikként végzett Kapcsolódások – Közösségi rendezvények Gyöngyös terein elnevezésű projekt szintén megvalósul, a javaslatot Liebmann Judit, Aradi Mária, Matúz Viktória és Szászi Ibolya nyújtották be. A hárommillió forintra becsült költségű program kettő-négy kisebb rendezvény, benne kiállítások, koncertek, mozgásos órák, növénycserék, családi programok, művészeti projektek megszervezését teszi lehetővé a város zöld terein. Az ötletgazdák e rendezvények révén élettel szeretnék megtölteni a város parkjait, lehetőséget biztosítva az itt élőknek az értékes emberi kapcsolatok ápolására, továbbá felhívni a figyelmet a városi zöld felületek fontosságára. Az megszervezendő események az idei, nagy sikerű Kapcsolódások napja rendezvénye koncepcióján alapulnak, azaz, a városhoz kötődő közösségek bemutatkozására adnak lehetőséget a művészetek, a sport, a vizuális kultúra, az egészséges életmódra ösztönzés bevonásával. A projekt célja a hasonló rendezvények rendszeressé tétele.