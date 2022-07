A tanya vezetője és családja nyaranta, a tanítási szünidőben, szinte mind a három hónapban a kútágapusztai ingatlant rendezgetik, miközben Rozi, a hétéves szarvastehén mondhatni szabadon ki-be járkál a területről. Azonban az állat eddig még sosem tért haza vemhesen.

- Hozzátartozik az igazsághoz, hogy Rozi múlt év októberében, a párzási szezonban hosszabb időre kimaradt tőlünk. Nekem kellett felkerekedtem és megkeresnem a környékbeli erdőkben. Nagy szerencsémre hamar megtaláltam és haza tudtam csalogatni, de akkor még fel sem merült bennem a vemhesség, mert az állatot ehhez már öregnek gondoltam - kezdte Rizmayer György.

Hozzátette: a lánya jelezte neki június 22-én reggel, hogy Rozival valami nem stimmel, mert az elfeküdt és nem akar felállni. Körülbelül háromórás vajúdás és sok-sok közbe avatkozás után érkezett meg hozzájuk az aprócska nőstény borjú, Füli.

A kisborjú mindenre kíváncsi és láthatóan nem véletlen a névválasztás

Forrás: Rizmayer György/Facebook

- Én és a többiek is érezték, hogy ez az egész nem lesz egy sétagalopp. Az állat egyedül képtelen lett volna világra hozni a kicsinyét, rettentően megszenvedte minden percét. Végig segítkeznünk kellett és a borjú még így is eszméletlenül bújt ki az anyjából. Gyors és szakszerű lépésekhez kellett folyamodnunk: felkaptuk a hátsó lábainál fogva, kitisztítottuk a légutait és más mesterfogásokat alkalmaztunk, amiket például az állatorvosok is szoktak. Leírhatatlan volt a boldogság, amit akkor éreztünk, amikor magához tért. Azonnal ott hagytuk az anyjával kettesben, hogy szokják egymást. Amikor Rozi elkezdte a kicsit nyalogatni és tisztítgatni már tudtuk, hogy minden rendben lesz.

Jelenleg Füli kicsattan az egészségtől és olyannyira elemében van, hogy szélsebesen szaladgál gazdája, Rizmayer György udvarán. Nem csak az anyatejre van már szüksége, kezdi ropogtatni a kukoricát, búzát és a füvet is harapdálja - mondta a tanya vezetője.

- Amíg Füli meg nem erősödik, nem engedem ki a telekről, még a kerítést is megerősítettem. Azonban a kritikus másfél hónap után az anyjára lesz bízva a döntés abban a tekintetben, hogy elmennek vagy maradnak. Egyébként a nőstényekkel nincs gond, viszont bikát tartani képtelenség lenne. Mindig az erejüket fitogtatják az emberrel szemben meg aztán pláne, így a gyerekeim miatt semmiféleképpen nem maradhatott volna hím a telken.

A kútágapusztai tanya vezetője kiemelte, hogy akár órákon át is nézni tudja a szeretett állatait, ahogy azok elszöszmötölnek az udvaron.

Rizmayer György és Füli

Forrás: Rizmayer György/Facebook

- A legnagyobb félelmem az, hogy később olyan emberrel futnak össze az erdőben, aki nem úgy viszonyul majd hozzájuk, mint a családom és én. Talán némiképp megnyugvást jelent, hogy az idegeneket Rozi nem igazán szereti és tartja a tisztes távolságot - zárta gondolatait a gazda.

Rozi bébikorában beleesett a Váraszónál lévő tóba és nem tudott kijönni. György több, mint két hónapon keresztül etette őt kecsketejjel, hogy felépüljön, de mint mondja, semmi nem képes pótolni az igazi anyatejet. - Bár sikeresen felneveltem a nagy mamlaszt, még egyszer nem biztos, hogy vállalkoznék rá. Iszonyú munkát, türelmet és odafigyelést igényel - emelte ki a tanyavezető.