Ezt követően kapott szót Erdős Mihály. Ő az, akinek a nem egészen hatszáz négyzetméteres kisajátított telekdarabja évek óta per tárgya a meghiúsult bölcsőde beruházás kapcsán. Közölte, a falu vezetője évek óta félrevezette a horti lakosokat a bölcsőde beruházásról. Az ő telekdarabján nem az épület, hanem ahhoz kapcsolódóan csak egy parkoló épült volna, amely néhány autó számára lett volna elegendő. Kiemelte, ő szívesen adná a telket, azonban az korábban mocsár volt, melyet ő szüntetett meg, így az 570 négyzetméterért a ráfordított összeget, nagyjából ötmillió forintot szeretne kapni. Erdős Mihály azt is nyomatékosította, hogy ettől a vitától még az épület épülhetett volna, az állam nem azért állt el a 240 milliós pályázattól, mert vita volt a négyzetméteráron, hanem azért, mert az uniós projekt öt mérföldkövéből egy sem teljesült a projektzárás tervezett dátumáig – tette hozzá az egyre indulatosabb telektulajdonos.

A hangulat kezdett fokozódni. A szintén egyre indulatosabban megnyilvánuló Juhász László Dávid úgy nyilatkozott, hogy amit Erdős úr elmondott, az nem igaz, ami igaz, az meg nem úgy van. Kitért a kisajátított telek tulajdonosával folytatott perek egyre magasabb perköltségére. Erről leszögezte, az önkormányzat nem fogja azt kifizetni. Hozzáfűzte, vannak, akiknek nem érdeke, hogy a bölcsőde megépüljön, majd Erdős Mihályt nevesítve visszakérdezett, hogy miért működtet illegálisan autóbontót.

Klajzsovitcs Norbert, a mostani önkormányzat pénzügyi bizottságának külsős tagja, képviselőjelölt lépett a pulpitusra. Először Erdős Mihállyal próbált vitába szállni bölcsődeügyben. Kifejtette, kell a parkoló ahhoz, hogy a majdani épületbe be tudják vinni a gyerekeket az anyukák. Az egyre paprikásabb hangulatba kerülő leendő képviselő elkezdte szidalmazni a helyi, közösségi médiafelületeken működő hírcsatornákat üzemeltetőket. Név szerint Magyar Norbertet és Kerek Ádámot emelte ki, portáljaikat „szennycsatornának” minősítve. Az egyre hangosabban kiabáló Klajzsovics Norbert számon kérte Kerek Ádám képviselőjelöltet, hogy miért jelennek meg róla és a polgármesterről negatív hírek. A minősítés ellen hangosan és hevesen tiltakozó Kerek Ádámot ekkor már mindenkit túlharsogva a polgármester próbálta csendre inteni azzal, hogy kivezetteti, ha nem hagyja, hogy a pulpitusnál álló másik jelölt befejezze a mondatát.

Később Kerek Ádám úgy kommentálta a történteket, a polgármester akkor, amikor kivezetéssel fenyegetőzött, nem azt intette rendre, aki civil emberek járatott le, hanem azt, aki ezt nem tűri el.

– Érdekes világot élünk itt, Horton – nyomatékosította Kerek Ádám.

Mire a fórumnak helyet adó teremben kedélyek megnyugodtak, a polgármester szóba hozta az új művelődési ház építését célzó pályázatot is, amely 650 millió forintos. A hallgatóság soraiból ekkor bekiabálva megkérdezték, az éves szinten 600 millió forintból gazdálkodó Hort a pályázat elnyerése esetén mekkora önrésszel számol? A falu első embere erre azt felelte, nem növekedik majd az összeg és a forrás minden költséget fedez, így a falunak nem kerül pénzébe a beruházás. Erre a közlésre többen bosszankodva csóválták a fejüket, mások hangosan felnevettek.

Ezt követően még néhány utcával összefüggésben merült fel, hogy azokat is rendbe kellene tenni, évek óta várnak több helyen is aszfaltburkolatra. Szintén többen felvetették, hogy forgalomlassító küszöböt, vagyis fekvőrendőrt kellene több utcába is kihelyezni, ebben az önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Kft. együttműködését is várják a horti lakosok.