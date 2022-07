Dr. Domán Szilvia sosem akart tanár lenni. Szülei gyógyszerészek voltak Tarnamérán, ám a pályájuk folytatásáról szőtt elképzeléseit, ahogy fogalmazott, egy középiskolai tanára keresztülhúzta méltatlanul gyenge osztályzataival.

– Kizárásos alapon kezdtem közgazdaságtant tanulni, de sokáig fogalmam sem volt, mit kezdjek vele – mondta dr. Domán Szilvia. – Amikor az egyetemen elkezdtünk marketinget tanulni, akkor lélegeztem fel, hogy ez lesz az én pályám. A diplomaszerzés után az üzleti szférában helyezkedtem el. Belföldi értékesítéssel, marketingvezetéssel foglalkoztam kisebb-nagyobb cégeknél szerte az országban, kis ideig saját vállalkozásom is volt. Ezután az életem úgy alakult, hogy visszatértem Gyöngyösre. Komoly dilemma volt, hogy itt mihez kezdjek? Eljöttem az akkori főiskolára a szakmámat tanítani azzal a meggondolással, hogy egy évig ez is jó lesz, azalatt kitalálom, hogyan tovább? Azóta eltelt huszonnégy év, és még mindig az oktatói pályán vagyok. Gyerekkoromban bohóc akartam lenni, kicsit nagyobbá cseperedve színész. Tulajdonképpen teljesült a vágyamat, az egyetemen hétről hétre stand up-szerűen adhatok elő a hallgatóknak: a tudás átadása közben mosolyt varázsolok az arcukra. Sokkal jobb ez, mint haknizni és éjszakai fellépéseket vállalni.

– Kezdettől nagyon szerettem a fiatalok között lenni, sokukkal a mai napig élő, baráti kapcsolatban vagyok – folytatta. – A bérezés viszont rosszul esett, a korábbi fizetésem ötödéért vállaltam itt munkát. Az első fizetési ívem láttán a könnyeimmel küzdöttem elkeseredésemben. De erőt adott, hogy a saját lakásomban lakom, nem albérletben, s a nyári szabadságokat sem a főnökömtől kell kikönyörögni. Élveztem, hogy itt nincs az a napi feszültség, ami az üzleti szférában volt. Nagyon megszerettem a kollégáimat, nyugalom, jó hangulat honolt a campuson, csakúgy, mint ma is. Az is itt marasztalt, hogy azt oktathattam, amit én is tanultam anno, és a gyakorlati életben csináltam. Kezdettől láttam, s látom ma is, a diákjaim nagyon élvezik azt, hogy nemcsak a tankönyv szavait hallják tőlem, de a gyakorlati munkám során szerzett tapasztalataimat is. Az előadásaimnak része a nevettetés, minden anyagomban vannak a témához illő humoros szösszenetek. Szívesen szemléltetem a marketinget a plázák árukínálatában olvasható elírásokkal, mint a „Porzsák nélküli hűtőszekrény” és hasonlók – nevetett dr. Domán Szilvia.

– Voltak nagyon fura tanáraim az életben. Megesett, hogy nem feltétlenül jó oktatói példákat láttam, ezért kezdettől másképp szerettem volna tenni a dolgomat. Próbálok ember maradni, de nem hangulatember lenni. Igyekszem megértő maradni, az empátia olyan erős érzés bennem, hogy amikor először meg kellett buktatnom valakit, otthon elsírtam magam. A fiatalok közelsége fiatalon tart engem is, megértem a problémáikat. Ez nagyon fontos számomra, hiszen mára fiatalemberré nőtt a gyermekem. Ha az üzleti szférában maradok, lehet, hogy bébiszitter nevelte volna fel, s akkor hiába kerestem volna sokkal több pénzt. Most valós, értékes időt tudok vele tölteni – vallotta az Arany Kréta díjas docens.

– Nagyon szeretem a természetet, a nevem jelentése is erdőt kedvelő ember. Ezt az életérzést próbálom átadni a hallgatóknak. Igyekszem elérni, hogy ne csak a mátrafüredi büfésorig jussanak el, ezért elviszem őket olyan különleges, fél nap alatt bejárható helyekre, mint a Cserkő-tó, a Szent Anna-kápolna. Miközben túrázunk, szalonnát, almát sütünk, vagy a szendvicsünket eszegetjük, azalatt közösség épül. Ezek a közösségek általában megmaradnak, összerázódnak. Számomra ez nagyon fontos – hangsúlyozta dr. Domán Szilvia.

Névjegy:Dr. Domán Szilvia

Született: Gyöngyös, 1970

Tanulmányok: Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös, 1988; továbbá Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 1993,

Munkahely: 1993 és 1998 között öt esztendőt az országban az üzleti szférában dolgozott több munkahelyen belföldi értékesítés- és marketingvezetőként

Jelenlegi munkahely: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campus, Gyöngyös, 1998-

Beosztása: egyetemi docens

Család: egy kamasz fia van

Hobbi: természetjárás, kutyák, kreatív tevékenységek, gombászat.