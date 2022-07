– A Balaton nagyobb népszerűsége két dolognak köszönhető, jóval nagyobb a tó területe, hiszen Közép-Európa legnagyobb taváról beszélünk, ezért sokkal több embert mozgat meg. Másik előnye, hogy Nyugat-Magyarország közepén helyezkedik el, így a külföldi vendégek körében is népszerű – tette hozzá.

Ezek a tapasztalatok a Tisza-tó fejlődésében is jelentős szerepet játszhatnak ingatlanpiaci szempontból. A Tisza-tó ugyanis pont ugyanannyi idő alatt érhető el el autópályán Budapestről, mint a Balaton, és a tó körüli infrastrukturális beruházások is felpörögtek. Az a tény, hogy a Balatonhoz képest harmadáron lehet nyaralóhoz jutni viszont óriási ütőkártya a Tisza-tavi települések kezében. Most ugyanis az ár-érték arány jelentősen felértékelődött az ingatlanpiacon, ezt tükrözi az elmúlt évi Tisza-tavi ingatlanár-robbanás is.

Az emelkedés 316 százalékos - Balogh László szerint megfigyelhető, hogy egyre többen kezdenek el érdeklődni a kisebb falvak iránt is. Tiszaderzs, Tiszaszőlős, Tiszanána, Újlőrincfalva négyeséből például ingatlanpiaci szempontból kiugróan jól teljesített az utóbbi. Itt ugyanis 2019 júniusa és 2022 júniusa között az ingatlanok négyzetméteráránál 316 százalékos emelkedést tapasztaltak. Tehát amíg két évvel ezelőtt Újlőrincfalván az eladók átlagosan 50 ezer forintot kértek egy négyzetméterért, addig idén átlagosan 212 ezer forintos négyzetméterárral kell számolni.