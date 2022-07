– A KSH-ingatlan.com lakbérindex országos szinten már több mint négy százalékos havi drágulást mutatott ki idén júniusban. Ehhez képest a Heves megyét is magában foglaló Észak-Magyarországi Régióban csak 1,5 százalékos volt a havi drágulás, és éves szinten is csak 16 százalékkal kerültek feljebb az árak, ami elmarad az országos 23 százalékos drágulástól. Egerben és Gyöngyösben szerényebb mértékben nőttek a bérleti díjak, mint az ország többi nagy egyetemvárosában. Azok a diákok, akik Egerben bérelnek lakást, az egyik legmegfizethetőbb egyetemvárosban tanulnak – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, a háború miatt is bizonytalanabbá váló gazdasági környezet és az átlag feletti energiafogyasztásra vonatkozó piaci árazásról szóló új rezsiszabály az alacsony bérleti díjú és olcsón fenntartható albérletek felé tolják majd el a keresletet.

Hosszabb időtávon, 2015-től idén júniusig országszerte 65,8 százalékkal, a fővárosban pedig 57,3 százalékkal nőttek a bérleti díjak. A megyét magában foglaló Észak-Magyarországi Régióban pedig ezzel párhuzamosan 94 százalékos drágulás következett be. Az ingatlan.com szakértője szerint a gazdaságilag fejlettebb, munkaerőpiaci szempontból kedvezőbb helyzetben lévő nagyvárosokban erősebb a kereslet a kiadó lakások iránt. Emellett az egyetemmel rendelkező megyeszékhelyeken – Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Szegeden, Pécsett és Veszprémben – pedig minden tanév előtt a diákok biztosítanak extra keresletet a helyi albérletpiacon. Az olyan városokban, amelyekre mindkettő igaz, a bérleti díjakat felfelé húzza, hogy az egyetemre tartó fiatalok és a városba érkező állást vállaló dolgozók, többek között pályakezdők versengenek a kínálatban megjelenő kiadó lakásokért.

Balogh László hozzátette, hogy Heves megyében a ponthatárok kihirdetését követően sok új kiadó lakás jelenhet meg a kínálatban, ami viszont fékezheti a drágulás ütemét. A szakértő kiemelte azt is, hogy a bérleti díjakon túl a rezsi összege és a fűtéstípus is fontos szemponttá léphet elő az albérletkeresők számára.

– Az áraknál maradva, az adataink szerint, a július végi megyei kínálatban szereplő kiadó lakások átlagos bérleti díja 110 ezer forint volt. A megyeszékhelyet pedig 115 ezer forintos összeg jellemezte. Az előbbi öt, az utóbbi 22 százalékos drágulásnak felel meg éves szinten. A jelentősebb kínálattal rendelkező városok és települések közül Gyöngyösön és Hatvanban 102 és 130 ezer forintos bérleti díj volt a jellemző. Egy kiadó szobáért Egerben 20-25 ezer forintot kérnek a bérbeadók – tudatta a szakember.

Balogh László szerint egyelőre nehéz megmondani, milyen irányt vesz az országos albérletpiac a főszezon után, ez nagyban függ a gazdasági helyzet, ezen belül a munkaerőpiac és a bérek alakulásától is. Egy biztos, hogy egy általános kereslet mindig lesz a kiadó lakások iránt, kérdés, hogy ez milyen erejű lesz, mert a bérleti díjakat végső soron ez fogja meghatározni.

Megkérdeztük, felértékelődhetnek-e a panellakások az új rezsiszabályok miatt?

– A panelek biztosan keresettebbek lesznek, mivel a távhő fűtéssel rendelkező ingatlanokra nem vonatkoznak az új rezsiszabályok – részletezte. – Különösebb felértékelődésre viszont nem számítunk, hiszen a paneleknél az történt, hogy nem történt semmi. Vagyis ott ezentúl is annyit kell fizetni mint eddig, emiatt az ingatlanok értékében sem várható változás. Sokkal inkább a többi ingatlan átértékelődésére számítunk. Az energiahatékony és kis fenntartási költségű ingatlanok ugyanakkor felértékelődhetnek, míg a korszerűtlen nagy rezsiköltségű lakások és házak értéke csökkenhet. Az albérletpiacon is valószínűleg minden ingatlan megtekintése során elhangzik majd a kérdés, hogy és mennyi a rezsije. Ezért ez a bérlők számára is egyre fontosabb szemponttá válhat.

A szakértő kifejtette, arra számítanak, hogy az albérletpiaci kínálat is dinamikusan növekedhet a következő hetekben, mert a tulajdonosok is pontosan tudják, hogy ez az időszak az, amikor érdemes feltölteni a kiadó lakásukat az ingatlanhirdetési portálokra, mert gyorsan gazdára találnak. A nagyobb kínálat pedig fékezheti a drágulás mértékét. Augusztus közepére számítanak keresleti és kínálati csúcsra, mert addigra kiderül, hogy kinek jutott kollégiumi férőhely és kinek nem.