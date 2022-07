Juhász Otília kiemelte, a tavalyi tervezési időszakban az utazási irodák nem számítottak arra, hogy a forint árfolyam így fog változni, továbbá arra sem, hogy az üzemanyag ára a duplájára emelkedik és nem kalkuláltak az orosz-ukrán háborúval sem. Hozzátette azonban, hogy tömeges lemondásokat nem tapasztaltak, néhány esetben fordult ez elő. Előretekinteni nem tud, csak abban reménykednek, hogy az őszi utószezonban nem terhelik majd plusz költségek az utazókat, de meglátása szerint nehéz lesz konszolidálni a kialakult helyzetet.

Elmondta azt is, hogy népszerűek voltak már tavaly is a belföldi utak, sokan keresték a wellnesst, a fürdőhelyeket. Felkapottá váltak a városlátogatások és a körutazások is.

– Ezek idén is kelendőek, de a külföldi célpontokra induló utak is telnek. Az érdeklődés középpontjában a görög szigetek, Törökország, Spanyolország, Olaszország és Ciprus van – taglalta.

Hozzátette, csak bizakodni tudnak a mihamarabbi békében és a járvány lecsengésében is, mert akkor a forgalomban megközelíthetik a 2019-es számokat.