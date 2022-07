– Egy elsős iskolakezdése átlagosan 35-40 ezer forint. Úgy tapasztaljuk, vásárlóink a minőséget helyezik előtérbe, és szeretik a nagy választékot. Figyelembe veszik a jó ár-érték arányt – mondta el portálunknak Andrási Beáta, a Franco Trade Kft. - Franco Papír Írószer résztulajdonosa és üzletvezetője. Sokan a megszokott márkát keresik, ami már évről-évre bevált.

– Táskáknál a jó minőségen túl főként méret alapján választanak, meg is szoktuk mondani, melyik korosztálynak mekkorát ajánlunk. Ezen kívül fontos szempont az erős fül és vállpántok, és a súly is, hogy üresen minél könnyebb legyen – jegyezte meg az üzletvezető. Szeretik a jól berendezhető hátizsákokat, amik sok rekesszel rendelkeznek, a jó hátkiképzésűeket, valamint a vízlepergetős anyagúakat és a kulacstartóval ellátottakat is sokan keresik. Ezeket három-négy évre vásárolják az emberek, mert különösebb kímélet nélkül is éveken át jó állapotúak maradnak. A jó minőségű termékeken belül is több árkategória közül választhatnak a szülők. Füzetek esetében a lapszám is fontos, mert egy vastagabb egész évre is kitarthat, de vannak olyan tantárgyak, amiknél be sem telik egy tanév alatt, tovább tudja használni a diák, így okos gazdálkodni az iskolaszerekkel Andrási Beáta szerint. Ezen kívül érdemes kihasználni az iskolakezdési akciókat, amiket a papírbolt is kínál.

Illusztráció

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A Sirály Papírbolt is arról számolt be portálunknak, hogy bár nagyban függ a szülők igényeitől, és hogy milyen minőséget választanak, az elsős gyermekeknek kiadott listán szereplő dolgok átlagosan minimum 35 ezer forintba kerülnek.

Mint mondták, vannak olyan papír alapú termékek, amelyek 30-50 százalékkal drágultak tavalyhoz képest. A hátizsákok árai nagyjából változatlanok.

– A legtöbben a jó minőséget keresik, kevesebben vannak azok, akik a legolcsóbb termékeket választják, mert tapasztalataink szerint úgy gondolják, ha használhatatlan mondjuk egy színes ceruza, mert alig láthatóan fog, vagy könnyen törik, és emiatt duplán kell megvenni, akkor többre jön ki a végén a vásárlás. A megbízható minőség és az elfogadható ár az, amit leginkább keresnek a vásárlóink – jegyezték meg.

A legtöbben odafigyelnek arra, hogy olyan táskát válasszanak, aminek jó a hátkiképzése és strapabíró.

Illusztráció

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Füzetek tekintetében a kisebbek körében a kutyásak, cicásak népszerűek, a nagyobbak a természeti és városi képekkel díszítetteket keresik főleg, s fontos szempont a vásárlásnál az is, hogy hány lapból állnak, tették hozzá.

A tiszanánai Szabóné Kovács Tímea lánya most szeptemberben kezdi az első osztályt. Már nyár elején elkezdték apránként beszerezni az iskolához szükséges dolgokat, mert egyszerre túl nagy kiadás lenne.

– Szerencsére már az óvodai ballagás napján kaptunk listát, hogy miket kell beszereznünk, így nem csak egy havi fizetésből kell kigazdálkodnunk a vásárlást. Az interneten is tájékozódtam az árakról, és végül úgy döntöttem, írószerboltokban és nagyobb áruházakban veszem meg a listán szereplő tételeket – közölte portálunkkal Szabóné Kovács Tímea.

Hozzátette, iskolatáskából használtat vettek. Mindenképpen ergonomikusat akartak, hogy minél kevésbé terheljék lányuk gerincét, és találtak az interneten egy hibátlan állapotút, így végül jóval olcsóbban be tudták szerezni, mintha újat választottak volna.

Lányának az iskolakezdéshez szüksége lesz egyebek között füzetekre, borítókra, technika csomagra, valamint írószerekre, testnevelés órához felszerelésre. Eddig körülbelül a felét vették meg ezeknek, s nagyjából húsz ezer forintot költöttek. Mint mondta, sajnos nem olcsó elindítani egy gyermeket az iskola útján.

Illusztráció

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Feldebrői olvasónk, Paróczai Hajnalka lánya most kezdi a negyedik osztályt.

– Amiből nem muszáj, abból nem vásárolok újakat. A vízfestéket például három évig nem kellett lecserélni, mostanra fogyott csak el. Minden évben kapunk egy listát, miket kell beszereznünk. Azzal kezdem, hogy átnézem, mi az, amiből van még otthon, mert füzetekből is többet szoktam venni, és olyan is van, például a gyurma, amit alig használtak, így jó lesz a tavalyi is. Sokat lehet így spórolni, s érdemes figyelni az akciókat is – mondta el portálunknak feldebrői olvasónk. Hozzátette, a listán gyakran ajánlásokat tesznek, hogy melyik márkát érdemes megvenni, és úgy gondolja, érdemes a minőségre áldozni, mert van olyan olcsó színes ceruza például, ami nagyon halványan fog, nem jó vele rajzolni, vagy alig ragad egy ragasztó. Ezért inkább ilyenekből a középkategóriásakat választják, mert azok jó minőségűek, tartósabbak.