A permetező drónnal dolgozók életét könnyítheti meg az a pályamunka, amely a Hungarian Startup University Program megmérettetésén kétszáz projektből a legjobbak között végzett. A négy egyetem öt hallgatójából álló csapatnak gyöngyösi tagja is volt: Nagy Attila Sándor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Károly Róbert Campusának programtervező informatikus felsőoktatási szakképzéses hallgatója is a projektgazda, Pintér Bertold, a MATE gödöllői Szent István Campusa mezőgazdasági mérnök alapképzéses hallgatójának a gárdáját erősítette.

A hallgatók hangsúlyozták, hogy nem egy drónt, hanem egy különálló földi egységet terveztek, melynek célja az, hogy a terepen egy ember is biztonságosan és hatékonyan üzemeltethesse a drónt. Az eszközük egy moduláris egység, amellyel a drónos permetezésnél a permetlé keverési ideje minimalizálható, a dolgozó munkafolyamatai egyszerűsödnek. Mivel vegyszerekkel dolgozik a szerkezet kezelője, a munkabiztonság is elsőrangú szempont volt. Nagy Attila Sándor arról beszélt, hogy programtervező informatikus hallgatóként vonzza a startup világa.

– A startup egy vállalkozás első életszakaszát jelenti, az innovatív ötletek kidolgozásának, megvalósításának, értékesítésének folyamata ez – mondta Nagy Attila Sándor. – A startup nagy kockázattal jár, részben sikertelenül is zárul, mégis ez a legelső és legaktívabb szakasza az innovatív vállalkozásoknak. A programozók kivétel nélkül szeretik és fogadják a technológiai kihívásokat. Bár nem volt előírás, mi prototípust is építettünk, hogy a zsűri egy kipróbálható eszközt is kézbe vehessen. A művünket ugyan csak „deszkamodellnek” nevezzük, mégis bemutathatóvá teszi, hogyan működik majd a végleges eszköz. Ősszel szeretnénk jelentkezni a NAK TechLab programba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hosszú távú innovációs programjába.

Azt is megtudtuk, a zsűri egyik tagja jelezte, hogy szívesen támogatná a csapatot a továbbiakban. A tervezőcsoport azonban tudja, hogy egy jól hangzó prezentáció még nem garancia a későbbi piaci sikerességre.

– Hosszú még az út, és az igazi kihívások csak most kezdődnek. A következőkben a befektetéselemzés, a piackutatás és a termékfejlesztés kerül középpontba. Sokat segít a munkában, hogy a gyöngyösi egyetemen kiváló tanáraim vannak. Bizonyíték erre, hogy az idei felvételin az egyik legnépszerűbb szak volt a programozó informatikus Gyöngyösön – összegezte Nagy Attila Sándor.