Egyszerre emelkednek az alapanyagok beszerzési árai, romlik a nemzeti fizetőeszköz és közben szigorodnak az Európai Unió elvárásai. Az energiaárak kiszámíthatatlanul emelkednek, ezáltal csökken a tervezhetőség, miközben a piac nehezen tolerálja az árak változását.

Aggasztónak ítéli meg a jelenlegi helyzetet a gyöngyöshalászi székhelyű Gyöngytojás Kft. ügyvezetője, Papp Veronika. Mint elmondta, a takarmány ára az elmúlt három évben közel megháromszorozódott. Példaként említette, hogy tavaly a búza beszerzési ára hatvanezer forint volt aratási áron tonnánként, ma ugyanez százharmincezer forintért vehető meg nettó áron számolva. Hasonló a tapasztalat a szója beszerzésével kapcsolatban, itt a nettó százharmincezerről kétszázharmincezerre nőtt az ellenérték, de ugyanez jellemző a napraforgódarára és az összes olyan takarmányra és alapanyagra, ami szükséges jelen esetben a tojás előállításához.

Ez olyan terheket ró a vállalkozásokra, amelyeket nagyon nehéz hosszú távon tervezni és kigazdálkodni. Most egy tojás nagykereskedelmi ára alig haladja meg a bolti árának a felét, de ezek még jócskán emelkedhetnek, mert az energiáért fizetendő összegek és az egyéb beszerzések árának emelkedése ezt teszi indokolttá. Emellett az ágazatban dolgozók bére is jelentős tétel. Ez összességében azt mutatja, hogy a sok kiszámíthatatlanul változó összetevő miatt az ágazat a túlélésért harcol.

A Gyöngytojás Kft.-nél az üzemben a tyúktól az asztalig emberi kéz alig érinti a tojásokat, minden automatizált, az istálló, a válogatás, a csomagolás is. A társaság a gyöngyöshalászi telephelyén környezetkímélő tartásmódban, jól tartja a tyúkokat, klimatizált istállóban, biztonságos, védett körülmények között, amit azok meg is hálálnak bőséges mennyiségű, magas minőségű tojással. Ketrecen belül megtalálható az etetés, itatás és a tojások is egy szalagon jutnak el a tyúktól a válogató és csomagoló gépsorokig. A tyúkok alatt egy végtelenített trágyaszalag található, ami szántóföldi felhasználásra viszi a trágyát. A válogatógép húszezer darab tojást dolgoz fel óránként.

Papp Veronika szerint a telephely energiafelhasználásával kapcsolatban az mindenképpen kiemelhető, hogy az ő üzemük kevés gázt fogyaszt, a fűtést leginkább hőszivattyús rendszerrel oldják meg.

– Próbáltuk az üzemet a legmodernebb technológiákkal ellátni, így napelemmel állítjuk elő az áram jelentős részét. Talán nem túlzás azt mondani, hogy egész Észak-Magyarország legmodernebb tojótelepe működik Gyöngyöshalász határában – emelte ki az ügyvezető.

A telepen százezer tojótyúk van, ezek mellett ötvenezer növendék. A társaság csak magyar piacra értékesíti a tojásokat. Az ügyvezető elmondta, nincsenek értékesítési problémáik, mert jó minőségű, prémium kategóriájú tojást tudnak termelni és értékesíteni. Hozzátette, az olcsó külföldi import tojás jelentősen befolyásolja a magyar piacot, azonban a tojástermelés egy bizalmi üzletág, ahol a kétes eredetű, kétes minőségű árut forgalmazó vagy termelő hamar ki is kerülhet a piacról. Ezért aztán minden hazai termelő, így a gyöngyöshalászi cég is igyekszik az előállított áru minőségét szinten tartani, hogy aztán teljes megelégedéssel kerülhessen a fogyasztók asztalára.