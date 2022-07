A Városgondozás Eger Kft. vezetésénél is érdeklődtünk arról, hogy mennyivel több dolguk akad a nagy rendezvények után, és most mit tapasztaltak. Juhász Géza már korábban elmondta, sajnos rendkívül embert próbáló feladat tisztán tartani a várost hétköznaponként is. A belvárosban például bármelyik utcasarkon szembe találhatjuk magunkat egy kupac emberi ürülékkel, ehhez rendezvény sem szükséges.