Az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet teljes területére 2022.07.21-én ideiglenesen elrendelt teljes látogatási tilalom bevezetését az ugrásszerűen megnövekedett fertőzéses megbetegedések tették szükségessé, melyet vélhetően a hozzátartozói látogatásokat követő fertőzések okoztak. Intézményünk ezért volt kénytelen - rövid időre - teljes látogatási tilalmat elrendelni, fogalmaz a kórház pénteken közzétett közleményében.

Ebből kiderül az is: az intézményi járványügyi mutatók, illetve a betegség lefolyásának folyamatos monitorozása alapján megállapítható, hogy a hathatós és gyors intézkedésnek köszönhetően az intézményben előforduló Covid fertőzések száma csökkenő tendenciát mutat.

Mindezek alapján a valamennyi fekvőbeteg ellátó osztályra bevezetett látogatási tilalom részleges feloldása 2022.július 29-től lehetővé válik az alábbi szervezeti egységek kivételével:

COVID részleg

ápolási osztály

krónikus belgyógyászati osztály

Ezen osztályokon idős, legyengült immunrendszerű betegeket kezelnek, ápolnak, így ők fokozottan ki vannak téve a fertőzéseknek. Ezért itt indokoltnak tartják továbbra is a látogatási tilalom fenntartását, természetesen a betegek kapcsolattartási jogainak, valamint a kegyeleti szempontok figyelembevétele mellett.

A kezelt betegek, látogatók és kollégáink védelme érdekében a látogatási tilalommal nem érintett betegellátó osztályokon kérik a látogatókat, hogy a fennjáró betegeket lehetőleg a szabadban, a kórház parkjában keressék fel. A mozgásképtelen betegek mellett a szokott látogatási időben egyszerre egy időben csak egy hozzátartozó tartózkodhat. A látogatók számára a látogatás ideje alatt a fekvőbeteg ellátó osztályon belül az FFP2 maszk viselése és a megfelelő kézfertőtlenítés kötelező, az intézmény egyéb területein a sebészeti maszk elegendő, ám tüneteket mutató hozzátartozót nem engednek be.

A látogatási tilalommal érintett három osztály tekintetében a látogatás továbbra is egyedi elbíráláson alapuló kérvény birtokában, az intézményben érvényben lévő látogatási időben lehetséges, a védőfelszerelést biztosítják a hozzátartozók számára. Ezeket eddig is nagyon gyors emailváltásban bírálták el (hétvégén is), ezt követően is így fognak eljárni. A látogatási kérelmeket a [email protected] központi e-mail címre fogadják.

A betegeknek szánt csomagok leadására - a korábban kialakított rend szerint - a kórház külső portáin naponta van lehetőség a beteg nevének és szobaszámának pontos feltüntetésével.

A védőeszközök helyes használatát, illetve a szabályos kézfertőtlenítést a kórház területére történő belépéskor a portaszolgálat ellenőrzi.

A kórház dolgozói kérik, hogy a fokozott higiénés szabályokat a kórházban kezelt betegek gyors gyógyulása érdekében tartsák be. Közös érdek, hogy a hozzátartozók számára folyamatosan tudják biztosítani a betegek látogatását - közölte a hatvani kórház.