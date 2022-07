Vitányi Tímea programjának hangsúlyos eleme az életszínvonal növelése a településen, illetve a munkahely-teremtés, valamint a vásárlási lehetőségek fejlesztése.

– Szeretném, ha lennének büfék, lenne pékség, illetve ha népkonyha működne, s hétfőtől péntekig ingyenesen egy tál meleg ételt biztosítana a településen élőknek. Az egykori iskola épületét óvodaként hasznosítanám ami munkahelyet is teremtene, a főútra pedig az Újtelepnél gyalogátkelőhelyet szeretnék létesíteni, a meglévőket okoszebrává fejleszteni. Szorosabb együttműködést szorgalmazok a civil szervezetekkel, élénkíteném a közösségi életet, a szimbolikus Csipkebogyó fesztivál mellett több új rendezvényt is szeretnék a családoknak, az időseknek pedig klubot. A helyi termelőket, a vállalkozókat és civil szervezeteket szerintem jobban is kell támogatnia az önkormányzatnak, mint az eddigiekben, hiszen ők a település motorja. A várhegyről lezúduló víz kezelése céljából a borsodi részen záportározó kialakításáértdolgozom majd. Szeretném, ha kormányablakbusz gyakran látogatna a településre, és egészségügyi szűréseket is szeretnék elhozni a helyieknek. A falusi turizmust is fejleszteni kell, a Teleki László Alapítvány szálláshely- fejlesztési programja nagyon hasznos lenne a településnek. A szelektív hulladékgyűjtést is ki kell alakítani, s biztosítani tudom az építési törmelék ingyenes elszállítását is – emelte ki. Egyebek között említette, hogy a vár kulturális programra, parkolók létesítésére is szükség van, illetve az új lakórészek közművesítésére is, de testvérvárosi kapcsolatok erősítését is fontosnak tartja. Hozzátette, hogy szeretné összekovácsolni a településen élőket, s mindenki előtt nyitva áll az ajtaja.

Képviselőket is választanak - Mint ahogy arról már beszámoltunk, Szabóné Balla Marianna lemondott polgármesteri tisztségéről, nyugdíjas éveit szeretné tölteni, így egyébként is új településvezetőt kellett volna választani. Azonban a sajtóban szárnyra kapott Margit-forrás körüli ügy folyományaként márciusban saját magát oszlatta fel a képviselő-testület, azért kell most teljesen új testületet választania a szarvaskőieknek. Egyéni listás képviselőjelöltek a szavazólapi sorrendben: Németh János, Wächter Helga, Nagy Sándorné, Polgárdi Krisztián, Lungmayer György, Tóth Eszter, Fodor Istvánné, Sinkovicz István Imre, Demeter Iván, Kárpátiné Ézsiás Edit, Benkó Dániel, Kovács Tesléri Beáta Mária és Barta Győző.