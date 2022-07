A hőség sem szegte kedvüket a főzőverseny jelentkezőinek, már délelőtt beizzították a tüzet, hogy finomabbnál finomabb ételeket készítsenek. Sütiversenyen is megmérethették magukat a vállalkozó szelleműek.

A híres regény- és drámaíróról, az 1900. július 19-én Dormándon született Remenyik Zsigmondról emlékeztek meg délután a róla elnevezett emlékműnél.

– Bár nagyon meleg volt, így is közel harmincan eljöttek az emlékműhöz. Az önkormányzat diákmunkásai készítettek egy összeállítást Remenyik Zsigmondról, ezt tekintették meg az érdeklődők – mondta el portálunknak Rajna Kálmán, a település polgármestere.

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni az eseményen, a megnyitó ünnepségre szánt szavait Rajna Kálmán tolmácsolta.

– Egy falunap mindig kivételes alkalmat ad a közösségformálásra és az összetartozás érzésének erősítésére, rég nem látott ismerősök találkozására és a kikapcsolódásra – kezdte sorait az országgyűlési képviselő, s azt is megjegyezte, Dormánd érezhetően fejlődik.

Mohácsi Anett is fellépett a falunapon

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Ezután elismeréseket adtak át. A Dormánd községért kitüntető címet, bronz plakettet Nagy Sándor kapta, aki nagyban hozzájárult a település fejlődéséhez. A virágos udvar, rendezett ház, a legvirágosabb porta 2022 cím tulajdonosa pedig Csonka Gáborné lett.

Zenés táncos mulatságok váltották egymást a színpadon. Mint azt ahogy a község vezetője portálunknak elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan most is igyekeztek úgy összeállítani a programokat, hogy kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozzanak. Híres előadókat hívtak meg a falunapra, többek között az X-faktorban szerepelt Mohácsi Anettet, a Capuccinot és a Gumshoot rockzenekart és Kökény Attila előadót is. A kastély udvarán felállított vidámparkban szórakozhattak a gyerekek.