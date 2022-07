– Elegendő értékesíthető készlettel rendelkeznek-e a következő fűtési szezonra?

– Az Egererdő Zrt. tíz évre szóló erdőtervek alapján végzi gazdálkodási tevékenységét, beleértve az erdőművelést és a fahasználatot is. Az erdészeti és természetvédelmi hatóság által jóváhagyott erdőterv előírásai alapján ütemezzük az éves terveinkben – így idén is – a feladatainkat. A vegetációs időszakban – tavasszal és nyáron – az erdőművelési, erdőápolási feladatoké a fő szerep, a fakitermelések döntő részét pedig a nyár végétől tavasz elejéig tartó időszakban végezzük. Ezekből többek között ipari rönk, rostfa és egyéb minőségi választékok mellett a tűzifa is származik. Tartamos és fenntartható erdőgazdálkodásunknak köszönhetően minden vevői igényt ki tudunk szolgálni a jövőben is.

– Vásárolhatnak-e önöktől továbbértékesítők? Van-e mennyiségi korlát?

– Magánszemélyek és viszonteladók részére is értékesítünk tűzifát. A viszonteladóink által megvásárolható mennyiséget szerződésekben rögzítettük.

– Az Egererdő a megyében hány helyen értékesít tűzrevalót?

– Mind a hét erdészetnél lehet vásárolni hengeres tűzifát, illetve a Eger-Felnémeti Tűzifacentrumban és a gyöngyösi MÁV-rakodón pedig darabolt és hasított – azaz konyhakész – tűzifa értékesítése is folyik.

– Erdőről továbbra is elhozható-e a megvásárolt tűzifa?

– A kerületvezető erdésszel és a kiválasztott fuvarozóval történt egyeztetés alapján a vásárlót közvetlen az erdőről is ki tudjuk szolgálni. A megnövekedett kereslet miatt azonban néhány hetet várakozni kell.

– Portálunk mindig kérdez a falopásokról is, de most talán még nagyobb a veszély. Milyen módon őrzik a fát, illetve milyen tendenciák figyelhetők meg?

– A falopások eddig csökkenő tendenciát mutattak, köszönhetően a szigorodó – a tűzifa kereskedelmét is érintő – jogszabályi környezetre. Illegális fakitermelések esetszámának növekedését eddig nem tapasztaltuk. Az erdőterületeink és készleteink őrzését a kerületvezető erdész kollégák végzik, együttműködve a helyi rendőrséggel és polgárőrséggel, valamint technikai eszközöket is bevetünk erre a célra, az erdőbe kihelyezett éjjellátó kameracsapdák formájában.

– Néhány adatot is szívesen vennék a cégükről. Mekkora területen folyik erdőgazdálkodás, éves átlagban mennyi ebből a letermelt rész, s hogyan történik a visszapótlás?

– Az Egererdő Zrt. 72 ezer hektár állami erdőterületen végez tartamos, fenntartható erdőgazdálkodást, melyet erdőtervekkel hatóságilag szabályoznak. Tavaly összesen 226 ezer bruttó köbméter faanyagot termeltünk ki. Az utóbb említett anyagból összesen közel nettó 150 ezer köbméter volt tűzifa-minőségű. Az idei esztendőre hasonlóak tervszámaink. A letermelt erdők pótlása 90 százalékban természetes módon, az anyaállomány magjából kifejlődő csemetékkel történik. A többi területen mesterségesen csemetekertből származó szaporítóanyaggal pótolunk, melyre a nem őshonos fafajú erdőket váltó, a klímaváltozás hatásait jobban tűrő erdőállományok kialakításakor van szükség. A tartamos erdőgazdálkodásunkkal tudjuk garantálni az erdő hosszú távú fennmaradását és egyben a megújuló nyersanyag és az energiahordozó biztosítását.