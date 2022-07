Az érdeklődők megismerhették az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány tevékenységét és néhány lakóját, valamint adományukkal támogathatták is a szervezetet.

– Sajátunkként tekintünk a menhely lakóira, szívügyünk az állatszeretet – mondta el portálunknak Társy Diána, az alapítvány vezetője. Hozzátette, a felelős állattartásra is mindig igyekeznek felhívni az emberek figyelmét, ugyanis sajnos sokszor előfordul, hogy azért szorulnak mentésre és elhelyezésre az állatok, mert felelőtlenül bánnak velük, és szomorú, de olyanok is vannak, akik megunták az állatukat, és szeretnék őket leadni.

Kiemelte, az örökbefogadással nem csak annak az adott állatnak segítünk, hanem többnek is, hiszen így újabb nehéz sorsú négylábúaknak lesz hely az alapítványnál.

A Babszem Jankó Gyermekszínház és a Gárdonyi Géza Színház színészeinek az állatszeretet jegyében tartott előadásai színesítették az örökbefogadó nap programját.

– Nagyon jól sikerült a mai nap, sokan érdeklődtek a kutyáink iránt, és önkéntesnek is jelentkeztek hozzánk. Aki jelezte, hogy szeretne örökbe fogadni, velük most elindul egy folyamat, környezettanulmányt fogunk náluk folytatni, s megbeszéljük a részleteket – mondta el portálunknak Társy Diána. Hozzátette, cicákat is lehet náluk örökbe fogadni, szerdáig az Agria Parkban kihelyezett tájékoztatókon mutatják be őket.