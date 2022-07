A város önkormányzatának közleménye szerint nem csupán a nemdohányzók védelme, illetve az egészségromlás megelőzése érdekében nyilvánították ősztől dohányzásmentessé közterületet. A közlemény fogalmazása szerint, mivel a buszpályaudvaron és a megállókban törvény tiltja a dohányzást, s emellett az üzemeltető Volánbusz Zrt. nem jelölt ki a pályaudvar területén dohányzó helyet, emiatt a pályaudvar mögötti parkban olyan mértékben emelkedett meg a dohányzók száma, ami a gyalogosok egészségére is hatással van. Plusz problémát jelent az, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtők ellenére a csikket gyakran eldobják a dohányosok, a park szemetessé vált emiatt.

A rendelet értelmében szeptember elsejétől az érintett területen az elektromos cigaretta használata is tiltott lesz. A szabályok megszegői komoly büntetésre számíthatnak, rájuk akár harmincezer forintos bírság is kiszabható lesz. A tájékoztató kitér arra, hogy a júniusi ülésen arról is szó esett, hogy az önkormányzat a korábbi megkeresések után ismét felhívja a Volánbusz Zrt. figyelmét dohányzásra kijelölt hely létrehozására a buszpályaudvar területén belül. A városvezetés azt is hozzátette, hogy Gyöngyösön egyébként nem újdonság a dohányzásmentes közterület, a játszótereken és a köztéri sportpályákon is tilos cigarettázni.

Az általunk megkérdezett gyöngyösiek általánosságban nem tartják rossz döntésnek a park füstmentesítését, de bőven vannak kérdőjelek. Szőllősi Ervin a nemdohányzók táborához tartozik, ezért mindenképp jó ötletnek tartja ezt a kezdeményezést.

– Más kérdés, hogy tartatják mindezt be, és még ha sikerül is, elképzelhető, hogy máshol növekszik meg a cigarettázók száma. Mindenestere, a park mellett lakók biztosan fellélegeznek kicsit, időnként elég kétes figurák is fújják arrafelé a füstöt – fogalmazott Szőllősi Ervin.

Szalai Ildikó elmondta, hogy ő is dohányzik, de nem tartja rossz ötletnek a döntést.

– Ritkán utazok busszal, de ha igen, akkor sem ott gyújtanék rá. Szerintem, aki cigizni akar, majd kicsit odébb megy, és ott gyújt rá. Inkább a szemetelőkre kellene jobban figyelni, nem kifejezetten a dohányzókra. Akik meg tömegesen ott füstölnek, azok nem ettől a szabályozástól fognak megrettenni – vélekedett Szalai Ildikó.

Kissné Császár Erzsébet gyakran a parkon át megy haza a munkahelyéről, és zavarja füst.

– Sok kisdiák is ott várakozik, nem szerencsés, hogy füstben vannak, és a dohányzókat látják. A legfőbb probléma az a magyar szokás, hogy a cigarettázók a csikkekkel teleszemetelnek mindent. Nagyon szomorú, hogy nem alakul ki a szemetes használatának kultúrája – jelentette ki Kissné Császár Erzsébet.

Madai Judit szerint sosem a büntetés a hosszú távú megoldás.

– Nem lehet mindenhonnan kitiltani dohányosokat. Törekedni kellene az alapvető szabályok betartására, a szemetelés elkerülésére, szóval a dohányzás kultúrájának a javítására – mondta Madai Judit.

Kezes Ágnes nagyon jó ötletnek, s egyben figyelemfelhívó kezdeményezés is tartja a döntést. Épp elég baj van a világon kár hogy magunkat is pusztítjuk, tette hozzá. Kérdeztük a parkban éppen dohányzókat is. Két, neve mellőzését kérő fiatal csak annyit válaszolt, majd ha látják jönni az egyenruhásokat, akkor arrébb mennek. Egy középkorú hölgy azt reméli, lesz téjékoztató felirat is a tilalomról, mert aki nem Gyöngyösön él, mint ő, és nem tud a rendeletről, bajba kerülhet, ha két busz közti átszálláskor idejön egy cigarettát elszívni.

Portálunk érdeklődött a Volánbusz Zrt-nél, hogy milyen javaslatokat tartalmaztak az önkormányzat korábbi megkeresései, illetve megtörtént-e már az újabb kapcsolatfelvétel a várossal. Azt is megkérdeztük, van-e jogszabályi lehetőség a buszpályaudvar területén dohányzóhely kijelölésére. A Volánbusz válaszát megérkezésekor közölni fogjuk.