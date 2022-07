Egyre szélesebb körben terjed az a tévhit, mely szerint az országos jégkármérséklő rendszer tehető felelőssé a Kelet-Magyarországon kialakult súlyos aszályért. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a heol.hu portálnak is eljuttatott közleménye szerint a helyzet mára odáig fajult, hogy több generátorkezelő is halálos fenyegetést kapott. A kamarának a legfontosabb a munkavállalók biztonsága, ezért a megfenyegetett generátorkezelők körzeteiben leállították a jégkármérséklő rendszert. Ebből adódóan számos területen csak részleges lesz a jégkár elleni védekezés, ami nemcsak a gazdálkodókat, hanem a lakosságot és az ipari létesítményeket is veszélyezteti - közölte a NAK.