Mindenekelőtt gratulálok a győzelemhez! Mit jelent önök számára a siker?

Őszintén szólva nem is számítottunk rá előzetesen, mindenesetre amikor kiderült, hogy nyertünk, akkor nagyon boldogok voltunk. Igazán jóleső érzéssel tölt el, hogy ennyi barátra és ismerősre számíthattunk.

Honnan eredt az ötlet, hogy pont a bükkszéki strand mellett nyitják meg a hamburgerezőt?

Hallottuk, hogy a fürdőn kívül máshol egyáltalán nincs étkezési lehetőség a környéken. Mi pedig ebben láttuk meg a nagy lehetőséget, hogy valami olyasmit tudunk biztosítani az ittlakóknak és a szállóvendégeknek, ami hiánypótló. Ráadásul a korábbi étterem, ami itt működött, már több éve bezárt. Szükség volt egy hasonló helyiségre. 2017. március 31-én nyitottunk ki, azóta várjuk nagy szeretettel a vendégeket. Nővéremmel Zitával és édesanyámmal közösen visszük a családi vállalkozást.

Vannak-e specialitások a büfében? Milyen jellegű ételekkel, italokkal szolgálnak a vendégeknek?

A hamburgerek nagyon népszerűek, továbbá gyrost és hotdogot is készítünk. Igazán különlegességünk nincs, hamburgerünk van nagyjából tíz fajta, hol kevesebb, hol több feltéttel. De a vendégek azért is nagyon szeretik a büfét, mert a csapolt sör egész évben elérhető, és ez sokaknál nyilván nagyon fontos tényező. Továbbá különféle ízesített, gyümölcsös sörökkel is szolgálhatunk. S persze mindig próbálunk odafigyelni a vendégekre, fontos számunkra az igényes és gyors kiszolgálás.

Vannak állandó, visszatérő vendégeik?

Örömmel mondhatom, hogy folyamatosan vannak. Olyannyira, hogy az ország több pontjáról is szeretettel jönnek vissza hozzánk. Aki a városi zajból egy nyugodt településre szeretne elmenekülni, az sok esetben Bükkszéket választja. Akadnak olyanok is – nem is kevesen –, akik a községben töltenek el egy hosszú hétvégét vagy egy szilvesztert, és ilyenkor rendszeresen betérnek hozzánk egy gyrosra vagy egy pohár hideg sörre. Sokakat annyira megfog a csend, a nyugalom, a fürdő hangulata, hogy visszavágyik a településre.