A hamisított pénzérme a hatvani városháza udvarán egy ásatáson került elő. A mohácsi vészt követően I. Ferdinánd idejében hazánkban a pénzhamisítás a virágkorát élte, így nem meglepő, ha egy ásatáson hamis aprópénz kerül elő – mondta el a heol.hu portálnak Tóth Zoltán, az egri Dobó István Vármúzeum régésze.

A hatvani városháza udvara idén tavasz óta ásatási helyszín, mivel egy jelentős átépítéssel járó városrehabilitációs projekt, fel kell tárni a földben rejlő kincseket, épülettöredékeket. A városi könyvtár és mellette a városháza épületegyüttese Hatvan legrégebben lakott része, itt valaha rendházak, kolostorok magasodtak, s ezt a területet ölelték körbe egykoron a hatvani vár sáncai is.

Most a kapucinusok egykori kápolnájának maradványait és a volt kolostor falszakaszait is azonosították ezen a régészeti feltáráson. A múzeumi szakember elmondta, a legmélyebben fekvő rétegben fellelt budai fehér kerámia töredékek a XIV-XV. század idejére tehetők, ezek a korszakban nagyon elterjedt kerámiatípusok voltak. A magasabb földrétegből már a mohácsi vész utáni, vagyis a török hódoltság idejére tehető emlékek kerültek most napvilágra. Itt is elsősorban edénytöredékek kerültek elő és az I. Ferdinánd uralkodása, vagyis az 1526-1564 közötti időszakból egy pénzérme. Erről könnyen megállapítható volt, hogy nem az eredeti királyi verdében készült.