A tartós hőség nemcsak az emberek, de a települések vadon élő állatvilága számára is nehéz időszak - hívja fel a fegyelmet nyilatkozatában a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). A klímaváltozás okozta egyre súlyosabb aszály a településeket is sújtja. Nagy területekről hiányoznak az ivóhelyek, ahol az állatok szomjukat olthatnák, fürdéssel felfrissülhetnének. A hőség különösen a fészket elhagyó, még rutintalan fiókákat érinti hátrányosan.

Eltűnt a tó

Forrás: heol.hu

A szervezet azt tanácsolja, hogy itatók kihelyezésével próbálják meg orvosolni a vízhiányos helyzetet. A legjobb madáritató a körülbelül fél méter átmérőjű és nagyjából öt centiméter mély tálca szerű edény. Ez a méret azt is lehetővé teszi, hogy az ivás mellett még a nagyobb termetű madarak is fürdeni tudjanak benne. A nyári hőségben ugyanis a fürdés is létfontosságú a szárnyasoknak, mert így gyorsan le tudják hűteni magukat, illetve így tudják kordában tartani a külső élősködőket.