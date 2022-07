Ezúttal a felvidéki Nagytárkány volt a vendéglátó. Határon kívül Szlovákiából Nagytárkány, Kistárkány, Romániából Kőröstárkány, határon innen Tárkány, Felsőtárkány, Mezőtárkány küldöttsége vett részt a találkozón – tudtuk meg Pásztor Istvántól, Mezőtárkány alpolgármesterétől. Az eseményen Kopasz József, Nagytárkány polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Juhász Attila Simon szólt. A Heves megyei közgyűlés elnöke – mint Felsőtárkány volt polgármestere – visszatekintett az elmúlt 20, valójában 21 évre.

– Idén a községünk delegációját én vezettem, ami megtiszteltetés, de szomorúság is, hiszen polgármesterünk, Tóthné Szabó Anita édesanyja betegsége miatt nem vállalta az utat. Köszönünk mindent a nagytárkányiaknak, jó volt találkozni a régi ismerősökkel, az otthonunktól több száz kilométerre is magyar szót hallani. Öröm, hogy az óvodában, iskolában is tanítják a magyar nyelvet. Jövőre mi várjuk a Tárkányokat szeretettel – mondta el a Heolnak az alpolgármester.

Szerinte azért is nagyon fontosak e találkozók, mert így fejlődhetnek a határokon átívelő kapcsolatok.