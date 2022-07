A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) matricakampánya 2017 óta működik. Ezzel is szeretnék felhívni a szülők és az állattartók figyelmét arra, hogy a nagy hőségben ne hagyják gyermekeiket és házi kedvenceiket az autóban.

Mint írják, a magas hőmérsékletnek kitett kisgyermek vagy háziállat rövid időn belül súlyos egészségkárosodást szenvedhet egy zárt autó belsejében, de akár halállal is végződhet a pár percnyi felelőtlenség. Csak egy példa: amennyiben kint 26 Celsius fok van, úgy a jármű utastere öt perc elteltével 32 fokra melegedhet, míg egy órát követően akár az 57 fokos forróság is kialakulhat odabent.

Bár több médiafelület is kiemelten foglalkozik a témával, még így is előfordulnak súlyos balesetek e téren. Legutóbb egy négyéves kislány halt meg a Jász-Nagykun-Szolnok megyében található Tomajmonostorán, akit hosszú időre felejtettek az egyik járműben.

A Nébih internetes oldalán jelenleg az olvasható, hogy sajnos a készleteik egyelőre elfogytak, ezért további matricák nem igényelhetők.

A figyelmeztető képet azonban bárki letöltheti az oldalukról és nyomtatás után azonnal kiragaszthatja egy tetszőleges, lehetőleg jól látható helyre.