A napokban nyílt meg Mezőkövesden a XXX. Kisjankó Bori Hímzőpályázat anyagából összeállított kiállítás. A kétévente meghirdetett pályázaton ezúttal 120 alkotó 540 munkáját bírálta el a zsűri. Heves megyéből Fiser Józsefné első díjat kapott a lakástextília és közösségi terek textíliáinak kategóriájában az egyéni alkotók hagyományos hímzései között. A gyöngyösi népi iparművész egy recski kendőminta lakástextileken való korszerű alkalmazásáért kapta az elismerést. Rajta kívül Csiki Tünde a Matyó Népművészeti Egyesület különdíját kapta a gyöngyösi szűcshímzés lakástextilekre való hangulatos átültetéséért.

Fiser Józsefné elmesélte, tanítványának, Verebélyi Balázsnak van egy nagy gyűjteménye Recsken és ott talált egy nagyon szép, százéves fehér fejkendőt. Nagyon megfogta az egyszerű vonalvezetése, majdhogynem naiv mintája, ugyanis gyönyörűséges volt. Fehér hímzés, lukhímzés és különleges zsinórvarrás is díszítette, utóbbit kicsit neki is tanulnia kellett, utána kellett nézni, s nagyon szépen sikerült.

– Rekonstruáltam a fejkendőt és annak a mintájából terveztem egy lakásbelsőt, függönyt, párnákat, futót, kötényt. A kendő szélét nagyon szép horgolás díszíti, ezt is visszahorgoltam a kendőre, s a kötény szélén is alkalmaztam. Ez nagyon könnyed, szinte repül az egész anyag. Hét hónapig, hímeztem, és nagyon nagy öröm számomra, hogy első díjas lettem ezzel a munkával – mondta Fiser Józsefné.

- Negyven éve mívelem ezt a szakmát, ebbe születtem Nagyvisnyón. A szüleim kenderrel foglalkoztak, nekem a stafírungom is kendervászon, életem része a hímzés, mindennap mívelem. Most, a harmincadik Kisjankó Bori Hímzőpályázaton megkapni ezt a díjat külön rang, de minden díj, amit eddig kaptam, a különdíjtól a második, harmadik helyezésig az. Ilyen rangos kiállításokon megjelenni is nagyszerű, és a nagy díj, nekem ez külön nagy öröm – tette hozzá a népi iparművész.

Mint mondta, feldolgozott már nagyon sok palóc mintát, a szabad rajzú palóc hímzést, férfi ingujjak keresztszemes hímzését lakásbelsőnek. Nagyon nagy terület a Palócföld, nagyon sok anyaggal. Arra gondolt, hogy most könnyedséget visz bele, ezért választotta a palóc fehér hímzést. Reméli, lesz ideje, energiája ahhoz, hogy sok szépet hozzon a következő pályázatokra.

Hozzáfűzte, ez volt az idei első kiállítása, az anyag elkészítése sok időt elvett, októbertől áprilisig készítette az együttest. Mellette még sok mindent csinált, szakköröket vezetett a Hagyományok Házában, nyitott műhelyben. Múzeumok Éjszakáján vett részt, a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete részvételével csipkefesztivált tartott Kozárdon. Sokfelé ügyködik ő és társai is amellett, hogy leülnek és naponta négy-öt vagy hat-nyolc órát hímeznek.

Modernebb darabokat is készít. Az egyik nyitott műhelyes taggal, Kelemen Eszterrel bőrrel és textillel dolgoztak, kézelő mintát varrtak táskára és övre. Ezekkel a tavalyi Élő Népművészet Kiállításon megkapták a FolkTrend-díjat.

– Maivá tettük a gyönyörű palóc hímzéskultúrát, amiben tényleg dúskálhatunk. Van két tanítványom, Verebélyi Balázs és Csiki Tünde, már ők is tudnak tervezni, igaz, még mutatom kicsit az utat, de már ők is jó helyen vannak, hímeznek – tette hozzá Fiser Józsefné.

Arra a kérdésre, hogy a kapott elismerések segítenek-e abban, hogy növekedjenek a megrendelések, azt mondta, az embert jobban megismerik. Zsűrizett ajándéktárgyakat is készít, ma már hímzett terítő, futó nem igazán kell, de funkciót adnak a hímzésnek táskán, neszesszeren, zsebkendőtartón. E tárgyakat magával tudja vinni egy külföldi turista is, például a repülőn. A díjaknak köszönhetően ismertebb lesz, megkeresik, s már a közösségi oldalak is segítenek, ez lett a világ, meg kellett tanulniuk.

Ha hímzett kelengyére nincs is nagy kereslet, az esküvők nagy jelentőséget kapnak. Sok lagzira örömkendőket készítenek ajándékba a vendégeknek, vagy ahol szokás, vőfélykendőt a botra, egy-egy kötényt. Keresik a múltat, a gyökereket és a hozzá tartozó szokások textiljeit, ebben kérik a segítséget. A viseletek készítéséhez is kikérik véleményét azok, akik nem ismerik a palóc tájegységet. Ez nagyon jó, hiszen biztosak lehetnek abban, hogy hiteles munkát adnak ki a kezükből. Ennyi díj után vallhatja magát hitelesnek, a palóc hímzés elkötelezettjének.