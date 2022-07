– Kiszáradt több patak is a Bükkben az elmúlt időszak extrém száraz időjárása miatt. Csak a nagyobb medrekben van még víz, ez pedig veszélyezteti az ott élő állatokat is, mert most nehezebben találnak innivalót. A nemzeti park szerint sokan illegálisan locsolásra használták a patakok vizét, ami szintén hozzájárult a kiszáradásukhoz – számolt be róla a Tények.