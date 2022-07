Vasárnap

Eger A Váratlan élet (Unplanned) című filmet nézhetik meg az Egri Érseki palotában július 24-én 17 órától. A Családok Világtalálkozójához kapcsolódóan tartanak programokat.

Eger Fogadj örökbe napot tartanak 10 órától 14 óráig, amikor is az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány néhány lakóját és munkásságát lehet megismerni. Ha valaki elég szerencsés , akár új legjobb barátra is találhat. 10:00-tól a Babszem Jankó Gyermekszínház tart előadást, 11:30-tól az egri Gárdonyi Géza Színház színészei, Babócsai Réka, Nagy Adrienn és Szőke Olivér mutat be egy zenés műsort az állatszeretet jegyében.