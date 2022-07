– A mostani meleg nagyon jó a növénynek, úgyhogy mindent összevetve kiváló minőségű ennek az évnek a dinnyetermése – emelte ki korábban Meggyes Milán, csányi termelő, aki javarészt egy magyar tulajdonú üzletlánc számára értékesíti beszállítóként az áruját. A hevesi termelők portékája is eljut a megyei dinnyés standokra, így Egerben, Tarnamérán, Gyöngyösön, Hatvanban ugyanúgy kapható a hazai termés, mint Budapesten is. A megyei dinnyés gazdák hektáronként akár hatvan tonnányi termést is betakarítanak.