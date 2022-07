A tartós aszály csaknem másfél hónapig tartott 2002-ben, ami nagyon megviselte a növényeket. Hamar megértek a gabonák is, ezért az aratást már június 26-án elkellett kezdeniük a gazdáknak. Mint azt megírtuk, az átlagostól 40-60 százalékkal kevesebb terményt sikerült begyűjteni a földekről, amiket a termelők kénytelenek voltak azonnal eladni.

Összefoglaló

Forrás: Heves Megyei Hírlap

Rendkívüli helyzet alakult ki tehát akkor is, hiszen a június majdnem csontszáraz maradt, míg július második felében is csupán 80-100 milliméter csapadék hullott Heves megyében. Ez a mennyiség a 15 ezer hektárnyi kukoricaterület felére volt jótékony hatással, a másik felére viszont az aszályos jelek miatt már nem gyakorolt javító hatást. Ez vonatkozott a 26 ezer hektáros napraforgó-területre is: kicsik voltak a tányérok, kevés maggal. Ezen felül a kedvezőtlen időjárás kihatott a dinnyetermelésre, így az átlagostól kisebb súlyú terméseket lehetett összeszedni. Sajnálatos volt még, hogy a takarmánynövényeknek alig az egyharmadát sikerült betakarítani és a gyümölcsösökben az akkori tavaszi fagy miatt kevesebb termett kajszibarackból, meggyből és cseresznyéből is. A szőlőkben viszont átlagos termést szüreteltek.