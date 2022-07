Négy napot töltött Markazon a közelmúltban a szlovákiai Csécs iskolásainak csoportja, számolt be lapunknak Holló László markazi polgármester.

– A két testvértelepülés rendszeresen szervez csereüdültetést a hetedik-nyolcadik osztályosoknak. Idén rendhagyó módon, a Via Carpatia pályázatnak köszönhetően, a markazi gyerekek már augusztus utolsó hetében viszonozhatják a látogatást Felvidéken – közölte Holló László polgármester.

Hegedűsné Kis Tünde markazi népművelő arról beszélt, hogy a hagyományos cseretáborozás alatt a felvidéki gyerekek megismerték a falut és környékét.

– Megmutattuk nekik Kékestetőt, majd a Tisza-tó természeti paradicsomában is jártunk velük, a záró napon pedig Gyöngyösön kalandoztunk. Egyúttal ellátogathattunk a Mátrai Erőműbe is, ahol Bárdos Béla vezette körbe a csoportunkat. Vitorlázhattunk a markazi tavon, köszönhetően az Mátra Sporegyesület vízi szakosztályának. A gyerekek és kísérőik is nagyon jól érezték magukat nálunk, s az ittlétük során gyorsan barátságot kötöttek a mi gyerekeinkkel – foglalta össze Hegedűsné Kis Tünde.

képaláírás: A markazi és a csécsi gyerekek között hamar barátság szövődött Forrás: Hegedűsné Kis Tünde/beküldött fotó