– A Felsőváros Csillaga Közösségi díjra olyan személyek jelölhetők, akik felsővárosi kötődésűek, civil, közösségi vagy művészi munkájuk, szakmai sikereik, életvezetésük, a városrész érdekében végzett önkéntes, magas minőségű tevékenységük, aktivitásuk, önzetlenségük révén példaként állhatnak az itt élők előtt – tette közzé az Egri Kulturális és Művészeti Központ.

Idén a jelöltek között van Réti Erika civil közösségi tevékenysége mintegy húszéves múltra tekint vissza. Leggyakrabban különböző rendezvényeken találkozhatunk vele: konferál, jó hangulatot teremt a résztvevőkkel, interjút készít a vendégekkel. Önzetlen munkájával kiemelten segíti a fogyatékkal élőket, az ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Szervezetének „Add a kezed, mert együtt kerek a világ” elnevezésű programját és a Zöld Panel Egyesület „Mozgásba hozzuk a közösséget” című rendezvényét. Civil tevékenységéből a kiemelendő a Családbarát munkahelyek kialakítása, valamint az országos elismertségű Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom által szervezett „Gyereket a magasba” elnevezésű program, amelynek Heves megyei főszervezője.

Mező Attila 1992-ben költözött a Felsővárosba költözött, amely azóta is otthona. 2004 óta Egri Szociális Szolgáltató Intézet karbantartója, egy családias közösség megbecsült tagja. Kilenc éve kezdett újra fotózni, azzal a céllal, hogy bemutassa lakóhelyét, Egert, s a Felsővárost. Aktívan részt vett a Felsőváros Csillagai programsorozatban, s mindig örömmel csatlakozik az egyre bővülő, színes eseményekhez, amelyet meg is örökít az itt élők nagy örömére. Megtiszteltetésnek tartja a sok-sok pozitív visszajelzést, s hogy képei révén ilyen sokan megismerték, megszerették a Felsővárost.

Az Eszterházy Katolikus Egyetem tanára, film- és médiaszakember, művelődésszervező, a városrész fertálymestere, aki élénk civil-közösségi életet él, tevékenységeit teljes szívvel, odaadással végzi. Rendező-operatőrként, a városrészről dokumentumfilmet is készített „Itt van a város, vagyunk lakói… – 50 éves az egri Felsőváros” címmel, és a közeljövőben további dokumentumsorozatot tervez készíteni. Fontosnak tartja a generációk közötti híd erősítését, a szépkorúak segítését és a fiatal tehetségek támogatását

Voksolni online felületen az EKMK oldalán lehetséges, illetve szavazólapon, személyesen a Felsővárosi Gondozási Központban. A díjat augusztus 6-án a Felsőváros Ünnepe rendezvényen a Nemzedékek terén adják át.